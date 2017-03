Junge Grüne fordern zum Weltfrauentag gratis Verhütungsmittel

Die Jungen Grünen haben mit einer Aktion zum internationalen Frauentag vor dem Parlament gratis Verhütungsmittel gefordert.

Wien (OTS) - Am 8. März ist der internationale Frauentag. Die Jungen Grünen nahmen sich diesen Tag zum Anlass, um mit einer Aktion kostenlose Verhütungsmittel zu fordern. „Wir wollen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben können. Dazu gehört auch, selbst über unsere Sexualität und Verhütung zu bestimmen, ganz egal wie viel Geld man hat“, so Flora Petrik, Bundessprecherin der Jungen Grünen.

Österreich liegt bei der Zahl der ungewollten Schwangerschaften europaweit im traurigen Spitzenfeld. Das liege zum einen an mangelnder Aufklärung und einem total veralteten Sexualkundeunterricht. Zum anderen könnten sich gerade junge Menschen die passende Verhütung nicht leisten. „Verhütung und sicherer Sex dürfen keine Kostenfrage sein”, fordert Petrik.

Die Jungen Grünen setzen sich anlässlich des Weltfrauentags auch für die Pille auf Krankenschein und eine Totalreform des Sexualkundeunterrichts ein: “Sexualität wird immer noch tabuisiert, daher fehlt es an wirklichen Informationen über Sex und Verhütung. Dem kann eine grundlegende sexuelle Aufklärung schon in der Schule entgegenwirken”, so Petrik abschließend.

