Wiener Umweltpreise 2017: Sima rückt Vorzeigebetriebe ins Rampenlicht

Zusätzlich 123 Wiener Unternehmen für nachhaltige Maßnahmen im Rahmen von OekoBusiness Wien ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die Umweltpreis-Gewinner:

MAM Babyartikel mit „Babyflaschen gegen die Klimaerwärmung“

Boehringer Ingelheim mit „Mobilitätskonzept Standorterweiterung“

Gartenbaukino mit „#kinodenktweiter: Initiative für ein nachhaltiges Kino“

SIEDLUNGSUNION – Wohnpark Süßenbrunnerstraße mit „Der Weg des Wassers – Regenwassermanagement im Wohnbau“

„Die Träger unserer Umweltpreis-Auszeichnung zeigen eindrucksvoll, wie weit ökologische Verantwortung geht. Denn Umweltschutz endet nicht im eigenen Unternehmen, sondern bedarf einer immer stärkeren Einbeziehung des betrieblichen und gesellschaftlichen Umfelds. Dazu braucht es Innovation, Erfindergeist und Mut, aber vor allem auch eine ordentliche Portion Überzeugungskraft – genau dazu möchte ich allen PreisträgerInnen herzlich gratulieren“, so Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke bei der Verleihung der Wiener Umweltpreise gestern Abend.

Seit mehr als 10 Jahren vergibt die Stadt Wien gemeinsam mit der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 im Rahmen des betrieblichen Umweltförderprogramms OekoBusiness Wien den Umweltpreis. „Die tollen Projekte zeigen auch heuer wieder, dass sich ökologisches Engagement mehr als nur ökonomisch bezahlt macht. Die ausgezeichneten Projekte tragen allesamt zu einer besseren Lebensqualität bei, indem sie Ressourcen erhalten, negative Umweltauswirkungen minimieren oder teilweise ausgleichen und mehr Bewusstsein schaffen. Mit der Auszeichnung wollen wir die nachhaltigen Bemühungen und das Wirken anerkennen und eine Anregung für potenzielle NachahmerInnen schaffen“, so Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22.

Die vier Preisträger im Detail

„Das Projekt von MAM Babyartikel ist beispielgebend dafür, dass ein Unternehmen unter Einbeziehung seines gesamten Umfeldes die größten Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit erzielen kann“, zeigt sich Ulli Sima beeindruckt. „Für mich und die Jury war klar, dass das die Zukunft verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns ist und entsprechend gewürdigt werden muss.“ Als Ergebnis einer Wesentlichkeitsanalyse hat MAM mit der Neuentwicklung einer Babyflasche begonnen, um den größten Umweltauswirkungen in der Nutzungsphase entgegenzuwirken. Denn hier entstehen 98 Prozent der CO2 Emissionen. Die neue, selbststerilisierende Babyflasche mit patentiertem Ventilsystem verhindert das Entstehen von Unterdruck und senkt damit das Auftreten von Koliken. In nur drei Minuten kann die Flasche in der Mikrowelle keimfrei gemacht werden. Dieser Erkenntnisgewinn wird auch entsprechend anschaulich an die ProduktnutzerInnen kommuniziert, die mit dem CO2-Rechner auf der MAM-Website ihre Energiekostenersparung ausrechnen können. Entwickelt wurde das Produkt des Weltmarktführers in der Unternehmenszentrale in Wien.

„Wie ein Kino über verkaufte Tickets hinaus weiterdenkt und mehr wird als ein Ort für kurzweilige Unterhaltung, beweist das Gartenbaukino Wien mit seiner Initiative #kinodenktweiter, bei der die Einbeziehung des Publikums eine wesentliche Rolle spielt. Die inhaltliche Auseinandersetzung durch Schwerpunktabende, wo in Filmen und Veranstaltungen das Thema ,nachhaltiges Leben‘ aufgegriffen wird, macht die Entuziasm KinobetriebsgmbH zum wichtigen Impulsgeber innerhalb der Wiener Kulturszene und auch für zahlreiche KinobesucherInnen“, erklärt Dr. Kari Kapsch, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien, die Begründung der Jury.

„Mit dem umfassenden Ansatz für das Regenwassermanagement im neu errichteten Wohnpark Süßenbrunnerstraße schafft die Siedlungsunion eine umfassende Win-Win-Situation“, so DI Christian Holzer, Sektionsleiter im Umweltministerium. „Es wird nicht nur das gesamte anfallende Regenwasser mit positiven Auswirkungen auf die Grundwassersituation und das Mikroklima versickert und verdunstet, es ist auch ein vielfältiger Lebensraum im unmittelbaren Wohnumfeld entstanden, der die Bedeutung des Wasserkreislaufs für alle BewohnerInnen erlebbar macht.“

„Das Konzept von Boehringer-Ingelheim überzeugt durch sein umfassendes Mobilitätsverständnis, seine klare und ambitionierte Zielsetzung für den Ausbau der Nutzung des öffentlichen und des nicht motorisierten Individualverkehrs sowie durch seine Breite an Maßnahmen“, so Rudi Kaske, Präsident der Arbeiterkammer Wien, der den Umweltpreis an Boehringer Ingelheim überreicht hat. „Besonders hervorheben möchte ich außerdem die Kooperation mit den MitarbeiterInnen sowie allen relevanten Stakeholdern im Themenumfeld, ohne die ein solches Konzept nicht umsetzbar wäre.“

123 ausgezeichnete OekoBusiness Wien Betriebe

Die Umweltpreisträger waren an diesem Abend nicht die einzigen Unternehmen, die etwas zu feiern hatten: „Wir haben heuer 123 Wiener Betriebe für ihre Teilnahme am Umweltserviceprogramm OekoBusiness Wien ausgezeichnet. Eine hervorragende Bilanz, die den nachhaltigen Erfolg unseres Programms erneut bestätigt. Sie alle sind Impulsgeber für eine nachhaltige Wiener Wirtschaft“, freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima, die allen Betrieben persönlich gratuliert und eine Urkunde überreicht.

Insgesamt haben seit Start der Initiative 1998 mehr als 1.200 Betriebe teilgenommen, im vergangenen Jahr sind 56 neue Betriebe dazugekommen. Damit konnten im Jahr 2016 folgende Einsparungen erzielt werden:

4,52 Millionen Euro Betriebskosten

8.436 Tonnen CO2 – damit könnten 1420 Heißluftballone befüllt werden

900 Tonnen Abfall – ein Turm aus 120-Liter-Mistkübeln dieser Menge wäre 17 Kilometer hoch

33,62 Gigawattstunden Energie – damit könnte man 11.200 Haushalte ein Jahr lang versorgen

400.000 Transportkilometer – damit könnte man 10 mal die Erde umrunden

Der Umweltpreis der Stadt Wien

Der Umweltpreis zeichnet das Engagement der besten Wiener Betriebe aus und dient als Anreiz und Inspirationsquelle für Unternehmen, die sich bisher noch wenig mit dem Thema des betrieblichen Umweltschutzes auseinandergesetzt haben. Die Siegerprojekte werden von einer unabhängigen Jury, dem Beirat von OekoBusiness Wien, ermittelt. Entscheidend sind dabei Umweltrelevanz, Innovationsgrad und Zukunftsfähigkeit, aber auch soziale und gesellschaftliche Aspekte der eingereichten Maßnahmen und Vorhaben. Die ausgezeichneten Unternehmen erhalten eine speziell für diesen Wettbewerb entworfene Trophäe, sowie eine Urkunde. Preisträgerinnen und Preisträger, die für ihre Umweltprojekte in der Planungsphase noch keine Beratung im Rahmen von OekoBusiness Wien in Anspruch genommen haben, gewinnen mit dem Umweltpreis zusätzlich professionelle Unterstützung durch geprüfte Umweltberaterinnen und Umweltberater. Die Veranstaltung zur Verleihung der Umweltpreise 2017 ist ein ÖkoEvent, ein Prädikat der Stadt Wien für umweltfreundliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Nähere Informationen: www.oekoevent.at

Sparen nach Plan – mit OekoBusiness Wien

OekoBusiness Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 1998 von der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 ins Leben gerufen, unterstützt OekoBusiness Wien Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Gemeinsam mit erfahrenen UmweltberaterInnen werden Einsparpotenziale identifiziert, um Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz zu reduzieren. OekoBusiness Wien leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wiener Klimaschutzprogramm (KliP) und zum Städtischen Energieeffizienzprogramm (SEP), wo es als Schnittstelle zu den Betrieben verankert ist. Gefördert wird das Programm aus den Mitteln des Ökostromfonds für Wien, der Wirtschaftskammer Wien und der Umweltförderung Inland des Lebensministeriums. Unterstützt wird das Programm außerdem von der Arbeiterkammer Wien (AK Wien), dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), der Wirtschaftsagentur Wien, der Magistratsabteilung für technische Gewerbeangelegenheiten (MA 36) und den Magistratischen Bezirksämtern (Gewerbebehörde).

Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Betriebe finden Sie auf: www.oekobusiness.wien.at und http://unternehmen.oekobusiness.wien.at

