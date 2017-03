Hilfswerk NÖ am Frauentag: 94 % der Mitarbeiter/innen sind Frauen

Am heutigen Weltfrauentag betont das Hilfswerk Niederösterreich die hohe Bedeutung der Frauen für die niederösterreichische Soziallandschaft.

St. Pölten (OTS) - 3.000 angestellte Mitarbeiter/innen beschäftigt das Hilfswerk Niederösterreich. Davon sind knapp 94 Prozent weiblich. Der Grund für den hohen Frauenanteil liegt auf der Hand: zwei Drittel der Mitarbeiter/innen sind Eltern – und haben insgesamt 2.300 Kinder. Denn insbesondere Frauen stehen oft vor der Herausforderung, das Familienleben optimal mit dem Berufsleben zu vereinbaren. „Deshalb ist uns Familienfreundlichkeit ein besonderes Anliegen“, erklärt Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer. „Wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Balance zwischen Beruf und Familie gelingen kann.“ Zu diesen Rahmenbedingungen zählen ein hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigung, eine flexible Arbeitszeitgestaltung (keine Nachtdienste) und besondere Angebote für Karenzierte und Eltern.

Das macht das Hilfswerk Niederösterreich zu einem ausgesprochen familienfreundlichen Unternehmen. Seit dem Jahr 2007 ist das Sozialunternehmen auch mit dem Zertifikat „Audit Beruf und Familie“ ausgezeichnet; die letzte Zertifizierung wurde erst kürzlich im November 2016 von Bundesministerin Sophie Karmasin überreicht.

** Mitarbeiter/innen gesucht! **

Nur wenige Branchen boomen in Österreich wie der Gesundheits- und Sozialbereich. In der letzten Dekade ist dieser im Vergleich zur Gesamtwirtschaft mehr als doppelt so schnell gewachsen. Und die Bedeutung der Sozialbranche wird in Zukunft noch weiter steigen: Bis zum Jahr 2026 wird (laut NÖ Altersalmanach) eine Steigerung von über 35 Prozent in der mobilen Pflege erwartet und auch der Bedarf an Kinderbetreuung steigt laufend. Speziell in diesen Feldern sucht das Hilfswerk nach qualifizierten Fachkräften, aber auch in anderen Bereichen werden Mitarbeiter/innen gesucht.

