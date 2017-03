RaySafe präsentiert neues Echtzeit-Dosimeter

Billdal, Schweden (ots/PRNewswire) - Unfors RaySafe, weltweiter Marktführer für Lösungen zur Qualitätssicherung von Röntgenstrahlen, hat heute der European Society of Radiology in Wien das Produkt RaySafe i3 als Ergänzung zu seinen Echtzeit-Dosimetrie-Produkten präsentiert.

Die 2012 eingeführte Echtzeit-Dosimetrie-Lösung von RaySafe hilft Ärzten und medizinischem Personal, die Röntgenstrahlenbelastung mittels einfach lesbarer Balkendiagramme auf einem Bildschirm in Echtzeit aufzuzeigen. Durch die unmittelbare Rückmeldung können medizinische Mitarbeitende ihr Verhalten in Bezug auf Strahlen anpassen, um so eine unnötige Belastung zu vermeiden.

"Die Verbesserungen im Bereich Strahlenschutz waren mehr als einschneidend bei URMC. Es gibt keinen Ersatz für eine ständige Echtzeit-Erinnerung an die tatsächliche Strahlenbelastung", sagt Labib H. Syed, M.D., M.P.H. beim University of Rochester Medical Center.

RaySafe i3 wurde entwickelt, um die Tragbarkeit zu verbessern, den Lebenszyklus zu verlängern und die Messgenauigkeit zu erhöhen. RaySafe i3 kann in geringen Dosen sowie in hybriden OR-Umgebungen verwendet werden.

"RaySafe i3 sorgt dafür, dass medizinische Mitarbeitende jederzeit und in Echtzeit über die Strahlenbelastung, denen sie und ihre Arbeitskollegen ausgesetzt sind, Bescheid wissen", sagt Bart Leclou, Manager im Geschäftsbereich Dosimetrie bei RaySafe. "Der Entscheid, RaySafe i3 zu implementieren, zeigt das Engagement und die Bereitschaft einer Abteilung, das Personal vor übermäßiger Strahlenbelastung schützen zu wollen."

Für mehr Informationen über Echtzeit-Dosimetrie, für Preis- oder Offertenanfragen oder für eine Demonstration besuchen Sie uns unter http://www.raysafe.com/.

Über Unfors RaySafe, ein Unternehmen von Fluke Biomedical

RaySafe hilft Ihnen, unnötige Strahlenbelastung zu vermeiden.

Unfors RaySafe ist Marktführer für Lösungen zur Qualitätssicherung von Röntgenstrahlen, die dabei helfen, Patienten und medizinisches Personal vor unnötiger Strahlung zu schützen. Die Lösungen sind darauf ausgelegt, die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Anwender zu minimieren, indem sie eine nie da gewesene einfache Bedienung und Benutzerfreundlichkeit in den Röntgenraum bringen. Unser Engagement gilt dem Aufbau einer Kultur für Strahlensicherheit, wo immer Techniker, medizinisches Personal und Patienten mit Röntgenstrahlung in Kontakt kommen. Weitere Informationen zu Unfors RaySafe erhalten Sie unter www.raysafe.com

