Stellen Sie mit Dealogic Connect MiFID-II-Compliance sicher, erhöhen Sie Ihre Rentabilität und generieren Sie Alpha

New York (ots/PRNewswire) - Dealogic kündigt die Zusammenführung seiner Buyside-Produkte in ein einziges Angebot an, Dealogic Connect, und schafft damit die einzige MiFID-II-konforme Lösung, die 250+ Investmentunternehmen mit 150+ Sellside-Partnern verbindet.

Dealogic Connect bringt den von Dealogic von A2 Access übernommenen aggregierten Unternehmens-Access-Kalender, die Aktivitätsverfolgung und die Broker Vote-Funktionen mit den unlängst von Dealogic eingeführten, automatisieren Aufträgen für Emissionen im Primärmarkt zusammen. Investmentmanager haben jetzt die Möglichkeit, ein genaues, abgestimmtes, von ihren Sellside-Partnern erstelltes Set von Interaktionsdaten zu erstellen, ihren Verbrauch an Aktivitäten zu bewerten und mit der Verkäuferseite so zu kommunizieren, dass alle MiFID-II-Anforderungen erfüllt werden. Dealogic Connect ermöglicht es Investmentmanagern, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: die Generierung von Alpha, Verbesserung der Rentabilität und Sicherstellung von Compliance. Erfassung, Verfolgung, Abstimmung und Bewertung von Aktivitäten, wie Forschung und Unternehmenszugang wird schneller und einfacher gemacht und erlaubt es Investmentmanagern, genau den richtigen Aufwand an Recherche zu den richtigen Kosten zu betreiben, um eine bessere Anlageperformance im Rahmen der von MiFID-II festgelegten Regeln zu erzielen.

"Unternehmen, die das Netzwerk von Dealogic nutzen, werden eine Steigerung ihrer Rentabilität feststellen, wenn sie durch die Verwendung von Dealogic Connect ihre Ausgaben auf die ihnen wichtigsten Sellside-Dienste konzentrieren", sagte Jody Drulard, Chief Product Officer, "und sowohl die Sellside als auch die Buyside werden vernünftigere Unterhaltungen über die richtigen Serviceebenen führen, die Investmentmanager dabei helfen, Alpha zu generieren."

Als Marktführer, dessen Produkte über 250 Fonds verwenden, ist Dealogic bestens positioniert, um seinen Kunden zu helfen, sich an die sich schnell entwickelnden, regulierungsbedingten Veränderungen im Markt anzupassen und das Compliance-Risiko zu reduzieren. Mit seinem Ruf, qualitativ hochwertige Daten, leistungsstarke Workflow-Software und zuverlässige Konnektivität zu bieten, hilft Dealogic der Branche durch Veränderungen zu navigieren, indem das Unternehmen seine Syndizierungs-, Vertriebs-, Handels- und Recherchefähigkeiten in einer konformen, datengestützten Buyside-Lösung zusammenführt.

Weitere Informationen über Dealogic finden Sie auf www.dealogic.com.

