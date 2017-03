Ankündigung für den Verkauf der weltweit ersten echten Satelliten-Flachantenne - Eignung für eine Vielzahl von Branchen zur Ermöglichung von globalen Mobilfunkverbindungen

Washington (ots/PRNewswire) - Kymeta gab heute auf der SATELLITE 2017 bekannt, dass die mTennau7 - die weltweit erste elektronisch überwachte Satellitenantenne, die für einen intensiven Einsatz über mobile und kabelgebundene Plattformen hinweg geeignet ist, ab Mai versuchsweise in den Verkauf gehen wird. Kymeta nimmt ab sofort Vorbestellungen für die mTennau7-Satellitenantenne und das KyWay-Terminal an.

Die Kymeta mTenna®-Technologie ersetzt die herkömmliche Satellitenschüssel-Technik durch leichte, dünne, softwaregesteuerte Antennen, die speziell für die Mobilfunkkommunikation entworfen wurden. Die Satelliten-Branche hat schon seit Längerem auf eine elektronisch gesteuerte Antenne gewartet, mit deren Hilfe die ungeheuren Kapazitäten, die durch Satelliten zur Verfügung stehen, auch für den Mobilfunkmarkt genutzt werden können. Und zum ersten Mal gibt es eine Technik, die diese Fähigkeit mit sich bringen wird.

Das Kymeta mTennau7-ASM und das KyWay-Terminal werden das Satelliten-Spektrum für Mobilfunkkommunikation dort wirtschaftlich einsetzbar machen, wo das zuvor niemals möglich war. Verbindungen mit hohen Durchsatzraten werden ab sofort für ein breites Spektrum an Branchen, wie etwa Seefahrt, Eisenbahn, VIP- und Sonderschutzfahrzeuge (Civilian Armored Vehicles, CAV), Energie und weitere, zur Verfügung stehen. Das Spektrum an Einsatzgebieten und Märkten, das Kymeta abdecken will, wird sowohl die Satelliten- als auch die Kommunikationsbranche beeinflussen.

"iDirect ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Marktführer auf dem Gebiet der mobilen Satellitenkommunikation und wir haben schon länger auf eine Technologie wie diese gewartet, die Satellitenverbindungen, die auch auf neue Märkte ausdehnbar sind, möglich macht", sagte David Harrower, Vice President des Bereichs Geschäftsentwicklung bei VT iDirect. "Wir bei iDirect sind stolz darauf, der erste Modem-Partner zu sein, der mit Kymeta zusammenarbeitet, um deren innovatives KyWay-Terminal mit einer zuverlässigen Lösung zu unterstützen, die auch Kymeta K?LO(TM)-Verbindungsdienste über das IntelsatOne® Flex-Netz unterstützt."

Die Kymeta mTenna-Technologie bietet eine flache, leichte, platzsparende, metamaterial-basierte Ku-Band-Antenne mit verschiedenen modernen Funktionen, wie etwa:

Elektronische Funkwellensteuerung im manuellen oder im Automatikbetrieb mit Polarisationswahl und Winkelsteuerung, und das ohne irgendein bewegliches Teil.

Automatische Satellitenerkennung und -verfolgung mit Kommunikation über eine standardisierte Programmierschnittstelle (API).

Witterungsbeständige, flache Antennenverkleidung, die die herkömmliche massive Antennenverkleidung ablöst, mit weniger Gewicht auskommt und einfacher aufgebaut ist, was eine leichtere Wartung und eine einfachere Installation ermöglicht.

Unterstützung des Sende- und Empfangsbetriebs über eine einzige Apertur mit geringem Stromverbrauch.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Kymeta auf der SATELLITE 2017:

7. März - 9. März, Stand 1109Kymeta wird auf der Ausstellung vertreten sein und Vorbestellungen für mTenna u7-ASMs und KyWay-Terminals während der Öffnungszeiten der Ausstellung entgegennehmen.

6. März, 11.20-11.40 Uhr ET: Going Domeless, Why the Future of Maritime Communications is Flat (Weg von der Schüssel: Warum die Zukunft in der maritimen Kommunikation flach ist)Der Vice President von Kymeta für den Bereich Seefahrt, Hakan Olsson, wird über den Wandel in der Branche für maritime Verbindungsdienste sprechen.

7. März, 13.45-15:00 Uhr ET: Delivering Critical Mass through Standardization (Mithilfe von Standardisierung eine kritische Masse erreichen)Der Chief Commercial Officer von Kymeta, Bill Marks, wird gemeinsam mit weiteren Führungskräften aus der Branche und von der EMEA Satellite Operators Association (ESOA) über die Zukunft der Interoperabilität in der Satellitenbranche diskutieren.

7. März, 15.15-16.00 Uhr ET: Can Flatter Antennas Bring Fatter Profits? (Bringen flachere Antennen größere Profite?)Nathan Kundtz, Ph.D., Gründer, Präsident und CEO von Kymeta, wird zusammen mit Führungspersönlichkeiten aus der Branche für Vernetzte Technologien die wirtschaftlichen Vorteile erörtern, die sich durch eine Umstellung auf Lösungen mit Flachpanelantennen ergeben.

8. März, 13.45-14.15 Uhr ET: Closing the Business Case While Avoiding Past Mistakes (Neue Geschäftswege gehen, ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen)Cate van Oppen, Business Development Manager von Kymeta für den Bereich Internet der Dinge (IoT), wird zusammen mit Führungspersönlichkeiten aus der Branche die Bedeutung von Geschäftsplänen beleuchten, bei denen die Entwicklungskosten, Wettbewerb und in der Zukunft neu aufkommenden Technologien eine besonderes Berücksichtigung finden.

8. März, 14.00-14.45 Uhr ET: Mobility-Maritime-Schwerpunktveranstaltung von MSUA mit dem Titel "Which Technologies will Lead the Way in the New Mobile Maritime Era?" (Welche Technologien werden den Weg in das Zeitalter einer neuen Mobilität in der Seefahrt weisen?)Der Vice President von Kymeta für den Bereich Seefahrt, Hakan Olsson, wird gemeinsam mit weiteren Fachleuten aus der Branche die Weiterentwicklung der Rolle, die Antennentechnologien auf dem Markt für Seefahrt spielt, analysieren.

Über die Kymeta Corporation

Kymeta bietet Internetanbindung, wie sie sein sollte: sicher, verfügbar und global. Kymeta räumt Hindernisse aus dem Weg, indem es auf innovative Weise die Nutzung der Satellitennetzkapazität für den Zugang zu Kommunikationstechnologie mit hoher Bandbreite für unterwegs optimiert. Die ersten Produkte des Unternehmens, eine softwaregestützte Antenne mit metamaterial-basierter elektronischer Antennenstrahlausrichtung und Terminals für die Satellitenkommunikation, sorgen für eine bessere Vernetzung von u. a. Booten, Flugzeugen und Fahrzeugen.

Kymeta erhielt 2017 eine Auszeichnung als 2017 Fast Company World's Most Innovative Companies in Space und den 2017 Puget Sound Business Journal Innovation Award for Technology. Das Unternehmen wurde mit dem 2016 Seattle Business Silver Tech Impact Award for Emerging Technology, dem 2016 AHEAD Innovators Award und kurz davor mit dem Frost & Sullivan 2016 New Product Innovation Award ausgezeichnet. Es wurde zudem in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum CNBC Disruptor, durch Strategic News Network zum FiReStarter sowie zum MIT Technology Review Disruptive Company in einer Gruppe von 50 führenden Unternehmen gewählt. Kymeta pflegt wichtige Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Industrie, einschließlich Toyota, Intelsat, Panasonic, Airbus Defence & Space, Sharp, Intellian, O3b und weiterer Unternehmen. Kymeta vernetzt alles, was sich bewegt. Überall. Das Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington, ist international tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kymetacorp.com.

