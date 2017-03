Bluebeam Revu 2017 steigert Arbeitseffizienz im gesamten Projektzyklus

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bluebeam (http://bluebeam.com/de), ein führender Entwickler von innovativen Lösungen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen in der Baubranche, verkündete die Veröffentlichung von Revu 2017 (http://revu2017.bluebeam.com/de). Die neue Version enthält neue und verbesserte Prozessautomatisierungs-Tools, die alle Arbeitsabläufe eines Projekts umspannen und die Arbeitseffizienz steigern.

Bluebeam Revu ist die digitale Komplettlösung für Arbeitsabläufe bei Teamprojekten, auf die sich eine Million Fachkräfte der Baubranche verlassen. Seit 2002 hat Bluebeam intelligente und einfache Lösungen für Desktops, Mobilgeräte und Cloud-Anwendungen entwickelt, die papierlose Arbeitsabläufe ermöglichen und das PDF-Format zur gemeinsamen Nutzung von Metadaten, Hyperlinks, Lesezeichen, Bildern, Anhängen und 3D-Datenstreams verwenden. Über eine Open-Source-Plattform schafft Revu eine gemeinsame Datenumgebung, in der Architekten, Bauingenieure, Gutachter, Bauunternehmer und Gebäudeeigentümer ihre Daten sicher aufbewahren, die Projektkommunikation verbessern und Arbeitsabläufe vereinheitlichen können.

Revu 2017 bietet nagelneue Funktionen und Verbesserungen, die auf Anregung von Nutzern und Branchenstudien integriert wurden. Sie sind für diverse Fachkräfte der Baubranche von Nutzen.

Über die neuen Materialkostenberechnungswerkzeuge können Gutachter schneller hochwertigere und präzisere Kostenvoranschläge im PDF-Format erstellen.

Über die erweiterten Werkzeuge zur Stapelbearbeitung können Architekten und Bauingenieure schnell und effizient digitale Signaturen und Stempel auf mehreren Dateien gleichzeitig hinzufügen, ohne einzelne Dateien öffnen, signieren und speichern zu müssen.

Die neue automatische Formularerstellung erhöht die Arbeitseffizienz bei diversen Schreibarbeiten, z. B. bei der Erstellung von Informationsanfragen, Vorlagen, Verträgen und Genehmigungen.

Dank der Verbesserungen der Mess- und Zählwerkzeuge können Baufachleute Redundanzen verhindern, den Abnahme-Daten-Downstream nutzen und Projektdokumente nahtlos verwalten.

Die optimierte 3D-Steuerung und 3D-Funktionalität stellt Projektpartnern komplexe Konzepte bildlich dar. Zudem ermöglicht die Integrationsoption für 360-Grad-Fotos Teams, den Fortschritt von Aufträgen vor Ort einzuschätzen und zu dokumentieren.

"Mit jeder Version von Revu verfolgen wir das Ziel, die neuen Wünsche unserer Kunden bezüglich der Arbeitsabläufe zu erfüllen und eine ganzheitlichere und leistungsstärkere Komplettlösung zu entwickeln", erklärt Don Jacob, CTO und Interim-CEO von Bluebeam. "Revu 2017 erreicht dies über ein neues Paket an Materialkostenberechnungs- und Automatisierungswerkzeugen, die wiederkehrende und zeitaufwändige Aufgaben erledigen sowie die Arbeit im Team und die Arbeitseffizienz weiter optimieren. Baufachleute erhalten demnach einen Wettbewerbsvorteil, denn sie können günstigere Kostenvoranschläge erstellen und hochwertigere Projektergebnisse erzielen."

Revu 2017 (http://revu2017.bluebeam.com/de) Standard, Revu CAD und Revu eXtreme sind jetzt auf bluebeam.de (http://bluebeam.com/de) und über das weltweite Händlernetz (http://bluebeam.com/de/resellers) erhältlich.

Über Bluebeam, Inc.

Bluebeam setzt mit der Entwicklung intelligenter und einfacher Markup- und Teamlösungen für die weltweite Baubranche neue Maßstäbe für Innovation. Seit 2002 entwickelt Bluebeam, Inc. (http://bluebeam.com/de) IT-Lösungen für Desktops, Mobilgeräte und Cloud-Anwendungen, die auf dem PDF-Format aufbauen, einen papierlosen Arbeitsablauf ermöglichen, eine gemeinsame Datenumgebung schaffen, die Projektkommunikation verbessern und alle Arbeitsabläufe eines Projekts vereinheitlichen. Mehr als eine Million Nutzer in über 100 Ländern vertrauen auf die IT-Lösungen von Bluebeam, da diese die Art und Weise verbessern, wie Fachkräfte an Projekten arbeiten, Projekte verwalten und Projekte besprechen. Bluebeam wurde in der kalifornischen Stadt Pasadena gegründet und unterhält mittlerweile weitere Niederlassungen in Kalifornien, Illinois, New Hampshire, Kanada, England, Schottland, Dänemark und Schweden. Bluebeam ist ein Unternehmen der Nemetschek Group (https://www.nemetschek.com/en/). Eine 30-tägige Gratisversion von Bluebeam Revu können Sie über die offizielle Website (http://bluebeam.com/de/trials/) herunterladen.



