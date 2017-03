Das LENTOS lädt zur Pressekonferenz anlässlich der Ausstellung PSYCHO DRAWING

Die Ausstellung "PSYCHO DRAWING. Art brut und die ʽ60er und ʽ70er in Österreich" zeigt Zeichnungen im Spannungsfeld zwischen Kunst und Wahn aus den 1960er- und 1970er-Jahren.

Linz (OTS) - Die umfangreiche Schau im LENTOS Kunstmuseum präsentiert neben Werken Gugginger Art-brut-Künstler wie Johann Hauser, Oswald Tschirtner und August Walla Arbeiten von Arnulf Rainer, Peter Pongratz, Adolf Frohner, Hermann Nitsch, Franz Ringel und Alfred Hrdlicka.

In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg waren die österreichischen KünstlerInnen auf der Suche nach dem von der Geschichte unberührten, authentischen Ausdruck in der Kunst. Die 1960er und 1970er waren auch in Österreich von Grenzüberschreitungen zwischen Kunst und Leben, neuen Kunstsparten, Drogenexperimenten und von neuen integrativen Gesellschaftsmodellen geprägt. Abstrakte Kunst, Werke indigener Völker, Arbeiten von Kindern und von psychisch beeinträchtigten Menschen galten als unverbildet und unverfälscht. Auch unabhängig von jenen Einflüssen fanden manche Künstlerinnen zeitgleich oder früher zu formalen Lösungen, die an Art brut erinnern.

In der Ausstellung werden Art-brut-Zeichnungen und psychisch durchdrungene Zeichnungen österreichischer Künstler gemeinsam präsentiert und vermitteln jenes vom Zeitgeist geprägte Kunstwollen, mit dem eine Generation überkommene Strukturen endgültig hinter sich lassen wollte.

Dauer der Ausstellung "PSYCHO DRAWING. Art brut und die ʽ60er und ʽ70er in Österreich" 17.03.2016–11.06.2017

Pressekonferenz zur Ausstellung "PSYCHO DRAWING. Art brut und die

ʽ60er und ʽ70er in Österreich"



Datum: 16.3.2017, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz



Url: www.lentos.at



Eröffnung der Ausstellung "PSYCHO DRAWING. Art brut und die ʽ60er und

ʽ70er in Österreich"



Datum: 16.3.2017, um 19:00 Uhr



Ort:

Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz



Url: www.lentos.at



