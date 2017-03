FileMaker Cloud ab sofort in EMEA verfügbar

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - FileMaker, Inc. gibt bekannt, dass FileMaker Cloud, die Cloud-Plattform für das Verwalten und Ausführen eigener Apps, ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verfügbar ist. Zusätzlich zu den Rechenzentren in Oregon und North Virginia in den USA können Kunden die Amazon-Web-Services(AWS)-Regionen Irland und Frankfurt wählen. FileMaker Cloud vereint die Einfachheit, die Performance und die Zuverlässigkeit der FileMaker-Plattform, ohne Zeit und Ressourcen für den Einsatz und die Wartung eines Servers aufwenden zu müssen.

Weitere Informationen zu FileMaker Cloud.

(http://www.filemaker.com/r/cloud5)

FileMaker Cloud bietet Unternehmen, die eigene mobile Apps mit minimalem administrativen Aufwand einsetzen und verwalten wollen:

raschen Einsatz, niedrige Einstiegskosten und unmittelbare Skalierbarkeit. Damit ist es die logische Konsequenz von FileMakers Bekenntnis, Unternehmen unterschiedlichster Größe in die Lage zu versetzen, ihre geschäftlichen Abläufe durch Lösungen mit eigenen Apps zu optimieren.

Zu den Vorteilen von FileMaker Cloud zählen:

Netzwerksicherheit: SSL/TLS-Verschlüsselung sowie ein konfiguriertes und installiertes SSL-Testzertifikat für 90 Tage.

Schneller Einsatz: Kunden müssen weder Hardware einrichten noch Software installieren. FileMaker Cloud ist in maximal 20 Minuten einsatzbereit.

Automatische Backups: Sicherungen werden automatisch erstellt und gespeichert, wenn die automatische Wartung aktiviert ist. Daten können von jedem erstellten Backup, aus einer Einzeldatei oder einem bestimmten Datensatz, wiederhergestellt werden.

Daten und Konfiguration getrennt voneinander: Software-Upgrades, Wartungsaufgaben und ein Neustart können schneller und einfacher durchgeführt werden, da die FileMaker-Dateien der Entwickler getrennt von den Konfigurationsdateien von FileMaker Cloud gehalten werden.

FileMaker Cloud Admin Console: Die System- und App-Performance kann auf der FileMaker Cloud Admin Console über eine Dashboard-Ansicht mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche beobachtet werden.

Ann Monroe, Vice President of Worldwide Marketing, FileMaker, Inc., sagt : "FileMaker hat es sich zum Ziel gesetzt, alltägliche Aufgaben für Unternehmen zu vereinfachen, damit sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. FileMaker Cloud erspart den Entwicklern eigener Apps die Installation und Konfiguration von Servern sowie die damit verbundenen Kosten. Gleichzeitig profitieren sie von der Skalierbarkeit der AWS. Wir freuen uns, diese Möglichkeiten nun auch auf Europa, den Nahen Osten und Afrika ausweiten zu können."

Shashibhushan G. Borade, CTO, Case Medical, bestätigt: "Es ist ein echter Vorteil, mit zwei renommierten Marken wie FileMaker und AWS zu arbeiten. Dank FileMaker Cloud können sich die Krankenhäuser, mit denen wir zusammenarbeiten, der Verlässlichkeit des Dienstes und unserer Geschäftsbeziehung zu zwei vertrauenswürdigen Unternehmen sicher sein."

FileMaker, Inc.

FileMaker, Inc., (http://www.filemaker.com/de) eine Tochtergesellschaft von Apple Inc., liefert leistungsstarke Software zur einfachen Erstellung eigener Apps, die nahtlos auf iPad, iPhone, Windows, Mac und dem Web laufen. Teams in Unternehmen setzen die FileMaker-Plattform ein, um ihre betrieblichen Prozesse zu optimieren und die Gesamtproduktivität zu steigern. www.filemaker.com/de

© 2017 FileMaker, Inc. Alle Rechte vorbehalten. FileMaker, FileMaker Go und das FileMaker-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von FileMaker, Inc. FileMaker WebDirect und FileMaker Cloud sind Marken von FileMaker, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Preisangaben in EUR/CHF (inkl. MwSt.). Die Preisangaben können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160927/412376LOGO

Rückfragen & Kontakt:

jessica @ nadelphelan.com