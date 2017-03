Amnesty: Stellungnahme zum Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz

Der Staat – egal ob Österreich oder Saudi Arabien – darf Frauen nicht vorschreiben, welche Kleidung sie tragen

Frauen, die sich aus religiösen Gründen in der Öffentlichkeit verhüllen, tun dies entweder freiwillig, oder sie werden dazu gezwungen. Das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz schadet beiden. Für die einen stellt es einen groben Eingriff in ihre Grundrechte dar – nämlich das Recht auf Meinungs- und Religionsfreiheit. Und jenen, die zur Verhüllung gezwungen werden, ist mit einer solchen Maßnahme auch nicht geholfen. Im Gegenteil: Das Verbot wird es ihnen nur noch schwerer machen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich

Wien (OTS) - Amnesty International kritisiert den Entwurf des Anti-Gesichtsverhüllungsgesetzes scharf. Die Gesetzesvorlage, deren Begutachtungsfrist morgen am Internationalen Frauentag endet, sieht massive und unverhältnismäßige Eingriffe in die Meinungs- und Religionsfreiheit vor. Sie trifft insbesondere Frauen, die sich aus religiösen Gründen verhüllen. Die geplante staatliche Kleidungsvorschrift wird weder die Integration fördern noch die Teilhabe am öffentlichen Leben stärken. Amnesty International hat den Gesetzestext im Detail geprüft, die Stellungnahme finden Sie unter www.amnesty.at/stellungnahme-anti-gesichtsverhuellungsgesetz



„Frauen, die sich aus religiösen Gründen in der Öffentlichkeit verhüllen, tun dies entweder freiwillig, oder sie werden dazu gezwungen. Das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz schadet beiden. Für die einen stellt es einen groben Eingriff in ihre Grundrechte dar – nämlich das Recht auf Meinungs- und Religionsfreiheit. Und jenen, die zur Verhüllung gezwungen werden, ist mit einer solchen Maßnahme auch nicht geholfen. Im Gegenteil: Das Verbot wird es ihnen nur noch schwerer machen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ , sagt Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.

Amnesty-Stellungnahme zum Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz Hier klicken

Rückfragen & Kontakt:

Gesine Schmiedbauer

+43 664 400 10 56

Pressesprecherin

Amnesty International Österreich