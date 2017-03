PathPartner stellt einige seiner neuesten Innovationen in Computational Imaging und ADAS-Technologien auf der Embedded World 2017 vor

Fremont, Kalifornien, und Bangalore (ots/PRNewswire) - PathPartner Technology, ein führender Anbieter von Embedded Design Services und Lösungen, wird auf der Embedded World 2017 in Nürnberg vom 14. bis 16. März vertreten sein. Besuchen Sie den Stand in Halle 3-559. Die neusten Unternehmenstechnologien wie schnelles Booten, Bildgewinnung bei schwachen Lichtverhältnissen und Fahrerüberwachungslösungen werden die zentralen Highlights der Veranstaltung sein.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131202/657771 )

Folgendes wird auf der Embedded World 2017 präsentiert:

Schnelles Booten bei dem neuesten Embedded Computing: Demonstration seiner Innovationen im Bereich schneller Bootzeit ("Fast Boot" und "Quick Boot"), wobei das Unternehmen eine Bootzeit von unter 10 Sekunden in Android erreicht hat.

Bildgewinnung bei schwachen Lichtverhältnissen für Automobilanwendungen: Höhere Leistung, Genauigkeit und Gesamtqualität des aufgenommenen Videos.

Algorithmus mit großem Dynamikumfang: Basierend auf Belichtungsfusion-HDR-Algorithmus. HDR-Lösung von PathPartner, die nahe an das menschliche Auge herankommt und die Fähigkeiten eines Kamerasensors bei einem einzigen Klick weit übersteigt.

Fahrerüberwachungslösungen: Mit Rundumsicht-, Fahrerermüdungserkennungs- und Blickerfassungslösung. PathPartner zeigt seine Kernkompetenz in Bilderkennungsalgorithmen und Bildgewinnung für Automobilkameras.

Stereo-Tiefenkartenalgorithmen: Ermöglichen Stereokameras die Ableitung von hochwertigen Tiefenkarten aus Bildern. Dafür bestehen enorme Märkte in den Bereichen ADAS, Drohnen, industrielle Bildverarbeitung, Robotik etc., um eine höhere Genauigkeit bei autonomen Navigations- und Kollisionsvermeidungssystemen zu erreichen.

Geringe Latenzzeiten für lebensnahe Videoerlebnisse: Optimiert für Videokonferenz- und Streaminganwendungen mit extrem geringer Verzögerung.

Kameramodule für maschinelles Sehen: Für Märkte in den Bereichen industrielle Bildverarbeitung und Robotik. Diese verfügen über manuelle Belichtungsregelung, Hardware-Auslösemodus-Betrieb und nehmen Standbilder und Videos mit einer Auflösung von 1,2 MP und einer Bildrate von 54 fps auf.

RamKishor Korada, Mitgründer und Leiter für Marketing und Verkauf von PathPartner, sagte: "PathPartner arbeitet mit zahlreichen Erstausrüstern und Halbleiterunternehmen zusammen und bietet ihnen einige seiner hocheffizienten Software, Algorithmen und Produkte in Lizenz an. Wir sind stolz auf unsere Expertise in Nischentechnologien wie bildbasierte und nichtintrusive Überwachungssysteme, Prozessorarchitekturen, Multimediasysteme und Leistungsoptimierung auf Systemebene."

Informationen zu PathPartner Technology

PathPartner wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein führendes Produktentwicklungsunternehmen mit Sitz in Bangalore (Indien) und Fremont, Kalifornien (USA). PathPartner hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Bildgewinnung, Videoanalytik und Bilderkennung, Konnektivität, Audio- und Video-Codecs, Multimedia-Middleware und Anwendungsentwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Lösungen für Herausforderungen, mit denen sich führende Halbleiterhersteller, Betriebssystemanbieter und Erstausrüster bei ihrer Produktentwicklung konfrontiert sehen.

Rückfragen & Kontakt:

Usha V

PathPartner Technology

Indien: +91-80-6772-2000

USA: +1-408-242-7411

marcom @ pathpartnertech.com