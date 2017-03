Log4Real entwickelt mit dem INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST den größten und modernsten Logistik-Campus in Österreich.

Nach dem Start von Log4Real in Österreich legt das Unternehmen mit dem INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST einen wichtigen Grundstein für die Expansion in Österreich und CEE

Wien (OTS) - Logistikimmobilien neu zu denken und innovative Konzepte in die Realität umzusetzen – diesen Zielen hat sich Log4Real verschrieben. Mit dem ersten Projekt auf dem österreichischen Markt, dem INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST in Enzersdorf an der Fischa, in direkter Nähe zum internationalen Flughafen Wien Schwechat (VIE), werden diese Ziele in beeindruckender Weise umgesetzt:

Auf einer bereits als Industriegelände gewidmeten Liegenschaft, die insgesamt 30 Hektar umfasst, entstehen insgesamt ca. 170.000 m2 Logistik- und Büroflächen.

In unmittelbarer Nähe zu den Verkehrsachsen der Autobahn A4 (Abfahrt Fischamend) und S1 (Abfahrt Schwechat) gelegen, besticht der INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST nicht nur durch die Flughafennähe, sondern auch durch schnelle Erreichbarkeit der Bundeshauptstadt Wien und der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Zudem sind im Einzugsgebiet von rund zwei Stunden die österreichischen Zentren Linz, Wels und Graz sowie international Brünn, Györ und Budapest erreichbar.

„Die Händler versprechen den Konsumenten unter anderem eine schnelle Zulieferung – Stichwort Same-day-Delivery – was sowohl für die Logistik selbst, als auch für die dahinterstehenden Immobilien starke Herausforderungen darstellt.“, stellt Christian Vogt, Vice President, Country Manager Austria, fest. Und weiter: „Mit dem Industrial Campus Vienna East erfüllen wir die Erwartungen moderner, zukunftsorientierter Logistiker perfekt.“

Modernste Ausstattung und innovative Lösungen

Im INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST entstehen hochmoderne, flexibel nutzbare Neubau-Hallen, die beispielsweise als regionaler Verteilerstandort, Importlager (Air Gateway z. B. für Hersteller, Logistiker und e-commerce Händler für die zentrale Belieferung Österreichs sowie der Nachbarländer Tschechien, Slowakei und Ungarn), für die gesamte Autozulieferindustrie oder als Produktionslager mit Temperaturführung für Chemie, Pharmaprodukte, Lebensmittel oder als Rechenzentren, bis hin zur Nutzung als Ersatzteillager, z. B. für Windkraft, geschaffen sind.

Keine Wünsche lässt auch die Ausstattung offen: So werden beispielsweise die Hallenböden des INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST fugenarm in höchster Qualität realisiert, um die Effizienz von Flurförderfahrzeugen zu steigern und dadurch maximale Flexibilität bezüglich der Intralogistik und der Nutzung zu garantieren. Die großzügige Innenhöhe der Hallen von mindestens 10 Metern bis zu maximal 12,20 Metern eröffnet eine Fülle an zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten.

Die Gebäude des INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST werden so errichtet, dass der CO2-Ausstoß deutlich minimiert wird. Gemeinsam mit den Mietern werden dazu maßgeschneiderte und effiziente Energiekonzepte erarbeitet.

Christian Vogt: „Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie wir Logistikimmobilien nicht nur auf dem Papier nachhaltig errichten und betreiben können. Durch unsere Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind wir in der Lage, bei Log4Real exklusiv und erstmals bei Logistikimmobilien alle regenerativen Energiequellen zu kombinieren.“

Durch die Nutzung der solaren Einstrahlung, der Umgebungsluft und des Erdreichs in Kombination mit innovativen Techniken, wie zum Beispiel Eis- und Energiespeichern, die den Nutzern optional angeboten werden, entsteht so eine autarke, nachhaltige Energieversorgung, die zugleich wartungsarm und höchst effizient ist.

„Die Vorteile für unsere Mieter liegen dabei klar auf der Hand: je nach Nutzungsart können rund 30 – 40 Prozent der Nebenkosten eingespart werden“, zeigt sich Christian Vogt erfreut.

Freuen wird diese Tatsache allerdings nicht nur die Nutzer der Immobilie, sondern auch die Investoren: für den INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST ist eine LEED Gold / Silber Zertifizierung, die den Wert der Immobilie zusätzlich steigert, angestrebt. Darüber hinaus sind alle Mietverträge auf Langfristigkeit ausgerichtet, damit besteht für Investoren eine zusätzliche Sicherheit.

Der INDUSTRIAL CAMPUS VIENNA EAST in Fakten:

Grundstücksgröße: 30 ha

Ca. 170.000 m2 für Fertigung und wertschöpfende Logistik

Teilbar ab 5.000 m2

Hochmoderne flexibel nutzbare Industrie- und Logistikhallen

Nutzbare Hallenhöhen von mindestens 10,00 m bis maximal 12,20 m

Hochwertig ausgestattete Büroflächen

Gewidmetes Industriegebiet, 24/7 Betrieb möglich

Gebäudehüllen ausgestattet für Temperaturführung von 1 bis 28 Grad

Fugenarme Industrie- und Logistikflächen, Bodenebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4

Last für Hallenböden bis 50 kN/m2 im Standard, auf Wunsch bis 100 kN/m² realisierbar

Ausreichende Parkmöglichkeiten für LKW und PKW

Highspeed-Internetanbindung

Verfügbar ab Anfang IV. Quartal 2017

Vollausbau bis 2019

Über Log4Real

Log4Real ist ein Entwickler nachhaltiger Produktions- und Logistikimmobilien für qualitativ anspruchsvolle Mieter und institutionelle Investoren an sorgfältig ausgewählten Standorten in den besten Lagen der 24 Logistik-Hot-Spots Europas.

In Europa hat Log4Real neben Deutschland aktuell zwei weitere Geschäftsregionen: Zentral- und Osteuropa, sowie die Benelux- und skandinavischen Länder. Dort sind bereits Regionalteams tätig.

Log4Real profitiert dabei von den starken Ressourcen und dem soliden Track Record des größten deutschen Immobilienentwicklers, der eigentümergeführten Zech Group.

