TradingScreen erweitert europäische Geschäftstätigkeiten

London und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - TradingScreen (http://www.tradingscreen.com/), der führende Anbieter von elektronischen Börsenlösungen, gab die Erweiterung ihrer europäischen Geschäftstätigkeiten bekannt, die mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Frankfurt einhergeht. Michael Kuhlow, ein versierter Finanzexperte, wurde erst kürzlich zum Director of TradingScreen Frankfurt ernannt. Michael Kuhlow wird mit seinen 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche und seinen Kenntnissen zu regionalen Anforderungen in Deutschland eine strategische Position einnehmen und Geschäftstätigkeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen.

Michael Kuhlow kommentierte dies mit den Worten: "Mit der neuen Niederlassung in Frankfurt werden wir künftig die Arbeitsprozesse und besonderen Anforderungen unserer regionalen Kunden besser verstehen und ihnen ein optimales Maß an Hilfe und Service vor Ort bieten können."

"Der deutsche Finanzsektor spielt eine wichtige Rolle in der Wirtschaft der EU und der Welt", erklärt Pierre Schroeder, Geschäftsführer von TradingScreen. "Seit der Abstimmung in Großbritannien für den EU-Austritt sehen sich Finanz- und Investmentfirmen in anderen europäischen Städten um. Unsere neue Niederlassung ist für uns mehr als nur eine Gelegenheit, die Geschäftstätigkeiten in Europa auszubauen. TradingScreen wird ab sofort auch in der Lage sein, Bestandskunden besser zur Seite zu stehen, wenn sie ihre Geschäfte nach Kontinentaleuropa verlegen."

"Dies ist eine spannende Zeit, um das neue TradingScreen-Büro in Frankfurt zu eröffnen. Wir freuen uns bereits auf die enge Zusammenarbeit mit regionalen Kunden, zu denen auch einige der größten europäischen Asset-Management-Unternehmen zählen. Mit unserer Präsenz vor Ort können wir unseren Kunden bei ihrem Handel mit mehreren Anlageklassen und bei den neuen gesetzlichen Anforderungen helfen, die mit der Frist bis Jahresende für die MiFID-II-Regeln

einhergehen", so Michael Kuhlow.

Laut einer Umfrage der Greenwich Associates

planen 40 % der kontinentaleuropäischen Unternehmen aufgrund des Brexits einen Umzug ihrer Bankgeschäfte. Analysen der Financial Times

zeigen, dass 80 % der größten EU-Banken und 60 % der Versicherungsunternehmen ihren Hauptsitz oder eine Tochtergesellschaft in Frankfurt oder anderen deutschen Städten haben.

Über TradingScreen

TradingScreen ist der führende unabhängige SaaS-Anbieter von Liquiditäts-, Börsen- und Investment-Technologie für die Finanzwelt. TradingScreen hat sich zum Ziel gesetzt, die Komplexität der Märkte zu vereinfachen, indem alle Investment-Schritte für börsengehandelte und außerbörsliche Instrumente über eine einzige Plattform abgewickelt werden. TradingScreen bringt die größten, weltweiten Verkäufer, die führenden regionalen Börsenmakler und die größten Käuferfirmen in einer gemeinsamen Umgebung zusammen, die Marktzugang, Auftragsverwaltung, Liquiditätsverwaltung und Investmentdienste bietet. Der Vorteil für Kunden besteht in der außergewöhnlich hohen Reichweite der Parteien, Anlageklassen und geografischen Verbreitung sowie der kompletten Integration aller Dienste. Neben diversen Auszeichnungen für die beste Börsentechnologie wurde TradingScreen von WatersTechnology zudem lobend als "Best Sell-Side Technology: OTC Trading Initiative" und "Best Crossing Network Provider" bezeichnet. TradingScreen bietet weltweite Dienste mit Niederlassungen in Boston, Chicago, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, New York, Paris, Singapur, Sydney und Tokio an. Nähere Informationen zu TradingScreen unter www.tradingscreen.com.

