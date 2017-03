Kickl zu Drozda: Das Kopftuch hat in Kindergärten, Schulen und an Universitäten nichts verloren!

Wien (OTS) - „Das Kopftuch hat in Kindergärten, in Schulen und auch an den Universitäten nichts verloren. Wenn Kanzleramtsminister Drozda keinen Änderungsbedarf beim Islamgesetz sieht und keine Nachschärfungen beim geplanten Integrationsgesetz will, so ist dieses Negieren von Problemen symptomatisch für die gesamte Arbeitseinstellung dieser Chaosregierung“, sagte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Die jüngste Verwirrung betreffe das „Rechtsgutachten“ von Mufti Mustafa Mullaoglu, dessen Veröffentlichung auf der Homepage der Islamischen Glaubensgemeinschaft dazu führte, dass eine neuerliche Debatte über Verhüllungsgebote bei islamischen Mitbürgern entfacht wurde. So heißt es etwa in Punkt eins des Gutachtens: „Für weibliche Muslime ab der Pubertät ist in der Öffentlichkeit die Bedeckung des Körpers, mit Ausnahme von Gesicht, Händen und nach manchen Rechtsgelehrten Füßen, ein religiöses Gebot (farḍ) und damit Teil der Glaubenspraxis.“ Dieses Gebot widerspricht eindeutig den gesellschaftlichen Normen unserer westlichen Wertegemeinschaft und stellt zudem eine Diskriminierung und Entmündigung von Frauen dar, so Kickl.

Europa habe in den unzähligen Phasen seiner Geschichte und auch mit blutigen Erfahrungen den Weg der religiösen Aufklärung beschritten und nicht zuletzt die Akzeptanz der völligen Gleichstellung der Geschlechter war eines der Ergebnisse, so Kickl. „Das Ende dieser Unmündigkeit hat Immanuel Kant 1784 damit beschrieben, dass ‚Unmündigkeit das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen (ist)‘, und wir alle den Mut haben sollen ‚uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen!‘ Genau dieser Verstand wird negiert, wenn wir in Europa akzeptieren wollen, dass eine mittelalterliche bzw. politisch motivierte Religionsauslegung hier plötzlich wieder Platz greift. Dementsprechend ist das Kopftuch, das ja neben den beschriebenen Diskriminierungen auch als Symbol für politischen Machtanspruch Gültigkeit besitzt, in Österreich völlig fehl am Platz“, so Kickl.

„Die aktuelle Debatte zeugt auch davon, dass man von Seiten der Bundesregierung in erster Linie den Dialog mit den liberalen Glaubensgemeinschaften suchen sollte. Die islamische Glaubensgemeinschaft, die einen Alleinvertretungsanspruch stellt, dem sie niemals gerecht werden kann, verstrickt sich immer tiefer in völlig abstruse und weltfremde Debatten. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob der Dialog mit dieser Institution, die offenbar auch tief mit Glaubens-Fundamentalisten verstrickt ist, für die Weiterentwicklung der Republik noch zielführend ist, so Kickl.

