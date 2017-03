Freestyle- und Snowboard-WM in der Sierra Nevada im ORF

Ab 8. März 37 Stunden in ORF eins und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Nach den für Österreich so erfolgreichen Weltmeisterschaften in St. Moritz und in Lahti startet die nächste WM, in der Österreichs Sportlerinnen und Sportler durchaus zu den Medaillenkandidaten gehören. Von der Freestyle- und Snowboard-WM in der Sierra Nevada berichten ORF eins und ORF SPORT + rund 37 Stunden lang, davon größtenteils live. Los geht es am Mittwoch, dem 8. März, um 13.50 Uhr in ORF eins mit den Freestyle-Moguls. Die Kommentatoren (in Wien) sind Erwin Hujecek und Michael Mangge, ihnen als Kokommentatoren zur Seite stehen die Freestyle- bzw. Snowboard-Experten Christian Rijavec, Rob Mathera, Christian Speckle, Markus Wittner und Felix Prankl. Präsentatorin in der Sierra Nevada ist Alina Zellhofer.

sport.ORF.at und der ORF TELETEXT informieren im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung umfassend über die Freestyle- und Snowboard-WM, die ORF-TVthek bringt Live-Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie Top-Highlights als Video-on-Demand.

