Blümel: Burgenland bei Mindestsicherung am richtigen Weg - Wien muss folgen

Rot-Grün schiebt Reform der Mindestsicherung vor sich her – Desaster bei Wiener Mindestsicherung erlebt Tag für Tag traurige Fortsetzung – Tiefgreifende Systemumstellung gefordert

Wien (OTS) - „Während Rot-Grün in Wien eine Reform der Mindestsicherung Tag für Tag vor sich her schiebt und lediglich oberflächliche kosmetische Minimalreparaturen plant, ist nun auch das Burgenland hier bereits einen großen Schritt weiter“, erklärte heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, zu den heute im Burgenland präsentierten Maßnahmen für eine Reform der Mindestsicherung. Neben einer Deckelung von 1.500 Euro sollen auch eine Wartefrist von fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthaltes sowie schärfere Sanktionsmöglichkeiten beschlossen werden. Darüber hinaus werde ein Integrationsbonus bei Unterfertigung einer Integrationsvereinbarung eingeführt. „Neben vielen anderen Bundesländern ist nun auch das Burgenland mit diesen geplanten tiefgreifenden Maßnahmen am absolut richtigen Weg. Nun muss endlich auch Wien folgen“, so Blümel.

Allerdings gebe die rot-grüne Stadtregierung bereits seit Monaten vor, kurz vor einer Einigung für eine Reform der Mindestsicherung zu stehen. „Passiert ist bis jetzt jedoch nichts. Das Desaster bei der Wiener Mindestsicherung erlebt Tag für Tag eine weitere traurige Fortsetzung, während Rot-Grün in Ruhe Däumchen dreht. Trotz massiver Kritik des Rechnungshofes schaut die Wiener Stadtregierung tatenlos dabei zu, wie die Zahl der Bezieher sowie die Kosten weiter in lichte Höhen getrieben und die Leistungswilligen in dieser Stadt zur Kasse gebeten werden“, so Blümel. „Rot-Grün hat die Mindestsicherung in Wien zu einem arbeitslosen Grundeinkommen gemacht. Hier hilft auch keine oberflächliche Kosmetik mehr, sondern lediglich eine tiefgreifende Systemumstellung mit ernsthaften Reformmaßnahmen“, so Blümel abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at