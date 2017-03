Gudenus: Anstieg der Kriminalität in Wien war absehbar

Linke Bahnhofsklatscher haben uns die Suppe eingebrockt

Wien (OTS) - Wieder einmal ist man in der Bundeshauptstadt sehenden Auges ins Debakel gelaufen, wie die aktuelle Kriminalstatistik beweist. So sind allein die sexuellen Übergriffe um 55 Prozent gestiegen – gesamt beläuft sich der Anstieg auf 5,2 Prozent. „Wer jetzt noch behauptet, diese Zahlen hätten nichts mit der überbordenden Willkommenskultur zu tun, der negiert die Realität“, so der freiheitliche Vizebürgermeister Mag. Johann Gudenus.

Unter dem Deckmantel des Asyls sind zahlreiche Menschen nach Österreich gekommen, die offenbar meinen, unser Strafrecht würde für sie nicht gelten. In vielen muslimischen Ländern werden Frauen immer noch wie Menschen zweiter Klasse behandelt , wodurch sich Männer im Umgang mit ihnen jedes Recht herausnehmen – Zustände, die in Wien keinen Platz haben. „Dank Rot-Grün können Frauen, aber leider auch Kinder, sich in öffentlichen Räumen nicht mehr so bewegen, wie es bei uns Usus war und auch sein sollte. Das zeigt ganz deutlich, dass diese unkontrollierte Zuwanderung eindeutig zum Schaden unserer Gesellschaft ist“, so Gudenus. (Schluss)

