Gabriel/Kern zum Frauentag: Gemeinsamer Einsatz für Rechte der Frauen

Für erfolgreiche Politik für Arbeitnehmerinnen braucht es Zusammenschluss aller Kräfte

St. Pölten (OTS) - Der internationale Frauentag zeigt Politik und Gesellschaft auf, dass es in Sachen Gleichberechtigung noch viel zu tun gibt. „Die Diskussionen und Berichte der letzten Tage zeigen klar und deutlich: Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen, sowie der Frauenanteil an Führungskräften sollten eigentlich längst der Vergangenheit angehören. Es ist zutiefst beschämend, wenn einige Teile unserer Gesellschaft noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind. Die Benachteiligungen bei Gehalt, Chancengerechtigkeit und Pensionen müssen ein Ende haben“, betonen FCG-Frauenvorsitzende Monika Gabriel und NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Bundesrätin Sandra Kern.

Gerade die Themen Neuregelung der Arbeitszeit, 4 Jahre Pensionsanrechnung pro Kind und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind wichtige Bereiche, die besonders Arbeitnehmerinnen betreffen. „Wenn Arbeiten flexibler wird, braucht es auch bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, damit Frauen im Berufsalltag profitieren können. Damit sich auch die Kindererziehung nicht nachteilig auf die Alterssicherung der Frauen auswirkt, fordern wir volle 4 Jahre Pensionsanrechnung für jedes Kind, egal in welchem Abstand sie geboren werden. Das brächte die Wertschätzung, die sich Frauen seit Jahrzehnten verdienen. Als NÖAAB machen wir uns in den kommenden Monaten weiter für die Arbeitnehmerinnen stark, wie wir es im letzten Jahr zum Beispiel mit der Erweiterung des freiwilligen Pensionssplittings oder der Einführung des neuen Kinderbetreuungsgeldes getan haben“, erklärt NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Bundesrätin Sandra Kern.

Österreich liegt beim Anteil weiblicher Führungskräfte in der Privatwirtschaft mit nur 23 Prozent an viertletzter Stelle in der EU. „Bei diesem Thema hat der Öffentliche Dienst wichtige und notwendige Vorbildwirkung. Der Frauenanteil an Führungskräften stieg von 2006 bis 2015 von rund 15 auf knapp 28 Prozent. Wir sind hier auf einem guten Weg, müssen aber noch viele Hürden überspringen. Wir erwarten, dass Frauen in der Privatwirtschaft dieselben Chancen haben in Führungsfunktionen aufzusteigen, wie ihre männlichen Kollegen. Die im Regierungsprogramm vereinbarte Quote von 30 Prozent im Aufsichtsrat ist ein wichtiger und notwendiger Schritt für die Arbeitnehmerinnen“, erklärt FCG-Frauenvorsitzende Monika Gabriel.

