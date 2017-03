FPÖ-Pisec: ÖBIB von Rot-Schwarzem Dilettanten-Monopoly befreien

ÖBB benötigt dringend Strukturänderungen und Teilprivatisierung

Wien (OTS) - „Im Rot-Schwarzen Dilettanten-Monopoly um die Staatsholding ÖBIB geht es letztlich nur darum, wer von den beiden Parteien mehr Einfluss erhalten soll. Auf diese negative Entwicklung hat die FPÖ bereits bei der Änderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates 2014 schon hingewiesen. Leider haben sich die Befürchtungen bestätigt“, kritisierte der freiheitliche Bundesrat und Industriesprecher Mag. Reinhard Pisec, Obmann-Stellvertreter der Sparte Industrie in der Wiener Wirtschaftskammer.

So erfolgte der parteipolitische Zuruf an die OMV seitens der schwer defizitären ÖBB, die die neue Strategie der OMV kritisierte, nannte Pisec ein Beispiel. Es sei daher OMV Chef Rainer Seele hoch anzurechnen, dass er seinen Strategiewechsel trotzdem durchgesetzt und mit Russland einen wichtigen Partner an Bord geholt habe. Dies beweise auch der bereits stark gestiegene Aktienkurs seit dem Strategiewechsel und zeuge von internationalem Vertrauen der Investoren gegenüber der OMV, so Pisec.

„Russland ist für Österreichs Wirtschaft ein wichtiger und traditioneller Partner. Alleine aus diesem Grund sollten die Sanktionen in Österreich gegenüber Russland umgehend beseitigt werden“, betonte Pisec.

Es sei nicht einzusehen, dass die Österreichischen Staatsbahnen eine Subvention von jährlich mehr als 5 Milliarden Euro erhielten, dieses Geld aber nicht in der Österreichischen Wirtschaft ankomme. So würden etwa die Eisenbahn-Streckentarife pro gefahrenem Kilometer zu den teuersten Europas zählen. „Die ÖBB benötigten dringend Strukturänderungen und eine Teilprivatisierung wie die OMV, damit diese massiven Subventionen auf Kosten des Steuerzahlers und der gesamten Wirtschaft endlich beendet werden. Die ÖBB ist ein Relikt aus dem Milliardengrab der Verstaatlichten Industrie der 1970er und 80er Jahre“, sagte Pisec.

Es sei nicht verständlich, warum auf den Eisenbahnschienen kein intensiverer Wettbewerb von anderen Anbietern zugelassen werde, wie es den Vorgaben aus Brüssel entsprechen müsste. „Es ist dringend notwendig, die Staatseisenbahnen neu zu positionieren, damit Kosten und Preise sinken und die Qualität steigt“, forderte Pisec.

