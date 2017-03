Ottenschläger: Halbierung der Ticketsteuer wird Arbeitsplätze in Österreich halten

ÖVP-Verkehrssprecher erfreut über heutigen Ministerratsbeschluss – hat sich von Beginn an für Senkung der Flugabgabe stark gemacht

Wien (OTS/ÖVP-PK) - “Verkehrsströme in der Luft umzuleiten, geht einfach und schnell”, so der Unternehmer und ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Andreas Ottenschläger. “Das ist nicht wie bei der Eisenbahn. Fluggesellschaften können Routenplanungen sehr rasch anpassen und schauen entsprechend genau auf die Rahmenbedingungen an verschiedenen Standorten”. Die Senkung der Ticketsteuer, wie im heutigen Ministerrat beschlossen, sei ein Schritt in die richtige Richtung.

“Es ist gerade jetzt wichtig, den Luftverkehrsstandort zu unterstützen - angesichts des Urteils zum Ausbau der dritten Piste am Flughafen Wien ”, sagt Ottenschläger.

Ein kurzer Rückblick: Die Halbierung der Ticketsteuer war bereits mit Anfang des Jahres geplant gewesen, in letzter Sekunde machte die SPÖ aber einen Rückzieher. Man würde noch weitere Studien benötigen, war die Begründung aus dem Bundeskanzleramt und dem Verkehrsministerium. Nach entsprechender Verstimmung der heimischen Wirtschaft - die AUA hatte beispielsweise Investitionen bereits mit der versprochenen Halbierung ab Jahresende abgestimmt und durch die Entscheidung entsprechend verzögert - kam heute das Okay aus dem Ministerrat.

“Ich habe mich von Anfang an für eine Senkung stark gemacht, weil mir bewusst ist, dass wir hier in einem brutalen internationalen Wettbewerb stehen”, betont Ottenschläger. Weiters gäbe einen klaren Zusammenhang zwischen der Abgabensenkung und Investitionen privater Unternehmen. “Wenn die AUA ihre Flotte ausbaut, sichert und schafft das nicht nur Arbeitsplätze im Unternehmen, sondern auch am Flughafen Wien bis hin zu Zulieferbetrieben in den Regionen”, schließt der ÖVP-Verkehrssprecher.

(Schluss)

