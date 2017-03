Schwarzmann, Schultes: Unser Land braucht Frauen als aktive Gestalterinnen

Infrastruktur ausbauen und damit Attraktivität des Landes steigern

Wien (OTS) - "Die Statistik zeigt, dass mehr junge Frauen als junge Männer aus den ländlichen Regionen abwandern. Der Anteil der Maturantinnen beträgt heute über 60%, mehr Frauen als Männer studieren. Junge Frauen sind lernbereit und oft ehrgeiziger als ihre männlichen Altersgenossen. Nach Abschluss ihrer Studien suchen sie vielfach Arbeit in jener Region, aus der sie stammen. Gerade für unsere Dörfer und den ländlichen Raum ist es entscheidend, dass erstklassig ausgebildete Frauen zurück auf das Land kommen, dort leben wollen und dies auch können. Dazu braucht es jedoch eine lebendige Wirtschaft und eine Infrastruktur, die mit jener in der Stadt vergleichbar ist. Das reicht von Verkehrswegen über die digitale Anbindung bis hin zu ausreichenden Möglichkeiten für die Kinderbetreuung. Hier gilt es, das Augenmerk der Politik wieder stärker auf den ländlichen Raum zu lenken, damit dieser von den städtischen Gebieten nicht abgehängt wird", erklärten Andrea Schwarzmann, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen in der LK Österreich und Hermann Schultes, Präsident der LK Österreich.

Politik mit den Augen der Frauen machen

"Wenn wir unsere Dörfer, unser Land lebendig halten wollen, ist es gut, die Gemeinde und ihre Möglichkeiten mit den Augen der jungen Frauen zu sehen. Alles, was dem Leben Halt, Wärme aber auch Freiheit gibt, das brauchen wir im Dorf: Gemeinschaft, Netzwerk, Großfamilie, Vereine, Sport, Kulturleben, Sicherheit und die Möglichkeit Eigentum zu erwerben. Das hält die jungen Menschen am Land und ist auch für die Älteren eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität", spricht sich Schultes für eine Politik aus, die auf die Bedürfnisse der kommenden Generation, speziell der Frauen zugeschnitten ist.

Schwarzmann ergänzt: "33% unserer Bäuerinnen kommen nicht aus der Landwirtschaft und bringen viel Know-how aus anderen Sparten in die Betriebsführung ein. Ihre sozialen und fachlichen Kompetenzen sollten nicht nur auf den Betrieben frischen Wind und neue Perspektiven bringen, sondern auch in den politischen Entscheidungsgremien genutzt werden. Denn Bäuerinnen sind wertvolle Netzwerkerinnen und dies gilt es zu unterstützen sowie auszubauen. Unsere Bäuerinnen sind gut ausgebildet und selbstbewusst. Wir ermuntern sie daher, ihre Talente und Fähigkeiten stärker für die Gesellschaft einzubringen. Wir wollen bei den Bäuerinnen die Begeisterung und Motivation für das Ehrenamt und das politische Engagement wecken. Denn nur, wer selber Verantwortung übernimmt, gestaltet aktiv die eigene Zukunft mit. Machen wir das nicht, überlassen wir die eigene Zukunft anderen. Die Bäuerinnen bringen alle Fähigkeiten und Voraussetzungen dazu mit, erfolgreich und verantwortungsbewusst mitzuentscheiden."

Weibliches Potenzial nutzen

Diesen Appell unterstützte auch Schultes: "Es besteht ein eklatantes Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in der Lokalpolitik sowie in regionalen Verbänden und Vereinen. Nur 6% der Bürgermeister sind Frauen, in den Landtagen sind nur 30% der Abgeordneten weiblich. Die Gesellschaft kann es sich langfristig nicht leisten, auf das weibliche Potenzial gut ausgebildeter Frauen am Land zu verzichten." (Schluss)



