Glawischnig zu Familienbeihilfe: Leidtragende sind Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in Österreich

Grüne: SPÖ soll Lösung für 24-h-Betreuung vorlegen

Wien (OTS) - „Es ist enttäuschend, dass die SPÖ in dieser sozialpolitisch wichtigen Frage umgefallen ist und den Plänen zur Kürzung der Familienbeihilfe für EU-AusländerInnen zustimmt. Damit werden tausende österreichische Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen im Stich gelassen. Die SPÖ beteiligt sich auf diese Art an der Neiddebatte und Stimmungsmache gegen Beschäftigte, die in Österreich ganz wichtige Arbeit übernehmen“, kritisiert Eva Glawischnig, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen. „Ich appelliere an die Regierung, das Spiel mit Ressentiments und den Weg der Entsolidarisierung wieder zu verlassen. Der Weg führt in eine Sackgasse.“

Gerade in der 24-Stunden-Betreuung sind die tausenden Frauen aus dem Osten nicht wegzudenken. „Ich erwarte mir eine Antwort des Sozialministers auf das drohende Dilemma in der Pflege. Denn die Folgen der Kürzung liegen auf der Hand. Viele Frauen werden nicht mehr bereit sein, nach Österreich zu kommen oder künftig mehr Geld verlangen. Leidtragende werden also nicht nur EU-AusländerInnen und ihre Kinder sein, sondern auch viele österreichische Familien. Dass die SPÖ hier bereit ist mitzugehen, ohne eine Lösung für die 24-h-Betreuung parat zu haben, halte ich für gefährlich“, sagt Glawischnig.

Österreich riskiert mit seinem Alleingang darüber hinaus ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. „Die Ungleichbehandlung von EU-BürgerInnen widerspricht dem Gedanken des gemeinsamen Europas und der ArbeitsnehmerInnenfreizügigkeit. Wir bleiben dabei: Wer bei uns arbeitet und Beiträge leistet, muss die gleiche Leistung für sein Kind erhalten“, stellt Glawischnig klar.

