NEOS: Weltfrauentag muss Ausgangspunkt für echte Reformen sein

Claudia Gamon: "Eigenständigkeit für Frauen, statt Abhängigkeit von Partner oder Staat"

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr offenbart sich am Internationalen Frauentag, vor welchen Herausforderungen die österreichische Frauenpolitik steht. „Es ist klar, dass jahrzehntelange Versäumnisse nicht an einem Tag aufgeholt werden können. Die Regierung wäre daher gut beraten den Motivationsschub, der rund um den Frauentag aufkommt, endlich mitzunehmen um nachhaltige Maßnahmen für ein gleichberechtigtes Miteinander zu setzen“, pocht NEOS-Frauensprecherin Claudia Gamon auf dauerhafte Lösungen. „Es braucht die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um Frauen ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und nicht weiter von Partner oder Staat abhängig zu sein“, so Gamon. Der Weltfrauentag hat auch im Jahr 2017 nichts an Aktualität verloren. Kinderbetreuung, Teilzeitarbeit und Altersarmut sind in Österreich nach wie vor reine Frauensache“, so Gamon.

Im Zuge der allgemeinen Aufmerksamkeit für frauenpolitische Themen könnte die Regierung umgehend einige wichtige und nachhaltige Maßnahmen auf den Weg bringen. „Noch in diesem Jahr könnte ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes geschaffen werden. Nur so können Frauen gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilnehmen“, erklärt Gamon. Darüber hinaus müssen endlich effektive Maßnahmen gegen die - vor allem Frauen betreffende - Altersarmut gesetzt werden. „Wir fordern deshalb ein sofortiges Ende von steuerlichen Anreizen für Teilzeitarbeit und ein Anheben des Pensionsantrittsalters für Frauen.“ Beides trage in der jetzigen Form maßgeblich dazu bei, dass vor allem Frauen ihre Pension in prekären Lebensverhältnissen verbringen müssen, so Gamon. „Wie kommt der Staat dazu, Frauen in einer so entscheidenden Frage der Lebensgestaltung, die Wahlfreiheit einfach wegzunehmen“, schließt Gamon.

