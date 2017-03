Frauentag – Wurm pocht auf Frauenquoten in der Privatwirtschaft

Frauenanteil in der Politik erhöhen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm pocht auf die rasche Einführung von verpflichtenden Frauenquoten in der Privatwirtschaft, so wie im Arbeitsprogramm der Regierung vereinbart. Wurm will sich bei der konkreten Ausgestaltung an der Regelung in Deutschland orientieren, die es seit 2016 gibt. „Eine deutsche Studie dazu bestätigt: Quoten wirken!“, betont die Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses anlässlich des morgigen Internationalen Frauentages. ****

Auch für die Politik wünscht sich die SPÖ-Abgeordnete wirksame Maßnahmen, um den Frauenanteil zu erhöhen: Sie bekräftigt ihre Forderung nach einer Frauenquote für den Nationalrat: „Es gibt genügend internationale Beispiele, wie man den Frauenanteil in Parlamenten erhöht – entweder über die Wahlordnung oder über die Klubförderung. Ich werde hier nicht lockerlassen und intensiv Überzeugungsarbeit bei den anderen Fraktionen leisten.“ In Richtung ÖVP appelliert Wurm, Blockaden aufzugeben. „Auch die ÖVP-Frauenchefin fordert ja Quoten“, erinnert Wurm. (Schluss) sc/ah/mp

