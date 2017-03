AVISO: 8. März – Raus zum Streik!

Aktion kritischer Schüler_innen, Sozialistische Jugend und Verband sozialistischer Student_innen rufen am Weltfrauentag zum Streik auf.

Wien (OTS) - Auch 2017 sind Frauen immer noch nicht gleichberechtigt. Der „Global Women’s Strike“ ruft daher weltweit Frauen dazu auf, am 8. März aus Protest ihre Arbeit niederzulegen.

Auch in Österreich fordert die Plattform „Globaler Frauenstreik Österreich“: Nimm dir Zeit für deine Rechte! Die Jugendorganisationen unterstütz den Streik und veranstalten zu diesem Zweck eine Medienaktion am Weltfrauentag. Die Aktion findet am 8. März um 9:00 Uhr vor dem Parlament statt. VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

