AVISO: Pressegespräch und Betriebsbesuch mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner

Morgen: Wirtschaftsminister präsentiert neues Lehrberufspaket und Verbesserungen für Lehrlinge - Besuch der betrieblichen Lehrlingsausbildung mit Siemens-Generaldirektor Hesoun

Wien (OTS/BMWFW) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentiert am Mittwoch, 8. März, das neue Lehrberufspaket und die künftige Ausrichtung der Lehrlingsausbildung aufgrund der Digitalisierung. Dazu besucht er die Siemens AG, die in Österreich derzeit 400 Lehrlinge in 20 Lehrberufen ausbildet. Mitterlehner skizziert die weiteren Schritte zur Stärkung der Lehre und der Ausbildungsqualität und besucht gemeinsam mit Siemens-Generaldirektor Wolfgang Hesoun die betriebliche Lehrwerkstätte vor Ort. Dazu laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten.

Bitte merken Sie vor:

Pressegespräch zur Zukunft der Lehre und Betriebsbesuch bei Siemens -Mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Siemens-Generaldirektor Wolfgang Hesoun

Datum: Mittwoch, 08. März 2017

Uhrzeit: 10.30 Uhr

Ort: Siemens AG, Einfahrt über Heinrich-von-Buol-Gasse 5, 1210 Wien

Um Zutritt zum Siemens-Gelände zu bekommen, ist eine Akkreditierung notwendig. Wir bitten daher um vorherige Anmeldung unter presseabteilung @ bmwfw.gv.at. Wir ersuchen außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmwfw.gv.at

http://www.bmwfw.gv.at