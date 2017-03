ORF III am Mittwoch im Zeichen des Weltfrauentags mit „kreuz und quer“, „Quantensprung“ und „science.talk“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 8. März 2017, widmet sich ORF III Kultur und Information anlässlich des Weltfrauentags dem Thema der Geschlechtlichkeit aus drei verschiedenen Perspektiven. Den Auftakt dazu macht „kreuz und quer“ (20.15 Uhr) mit der brisanten Dokumentation „Verstümmelt – Wie sich Frauen gegen Beschneidung wehren“ über eine junge Norwegerin mit somalischen Wurzeln, die gegen die Beschneidung junger Mädchen und Frauen in ihrem Herkunftsland kämpft. Dabei setzt sie die Arbeit ihrer Mutter fort, die als eine der ersten in Äthiopien begonnen hat, sich als Aktivistin gegen die weibliche Genitalverstümmelung einzusetzen.

Anschließend begibt sich in einer neuen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins „Quantensprung“ (21.10 Uhr) Moderator Andreas Jäger gemeinsam mit Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer von der Medizinischen Universität Wien auf eine Reise in die Welt der Ernährung. Nicht jedes Nahrungsmittel ist für jeden Menschen verträglich und auch zwischen den Geschlechtern gibt es feine Unterschiede. Mit weiteren Ernährungsexpertinnen und -experten geht Jäger auch der Frage nach, welche Diäten sinnvoll sind, wie Ernährungssicherheit gewährleistet werden kann und wie eine mögliche Ernährung der Zukunft aussieht.

Alexandra Kautzky-Willer, ihres Zeichens auch Wissenschafterin des Jahres 2016, ist abschließend im „science.talk“ (22.00 Uhr) zu Gast. Am internationalen Frauentag spricht Moderatorin Barbara Stöckl mit der ersten Professorin für Gendermedizin der Medizinischen Universität Wien über die weibliche und männliche Seite der Medizin und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise der Geschlechter in medizinischen Fragen. Krautzky-Willer erforscht die biologischen und psychosozialen Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie ihre Auswirkungen auf die Diagnose und Therapie von Krankheiten.

