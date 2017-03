Bohuslav zum Weltfrauentag: Mehr Frauen in der NÖ Politik

Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen wollen mehr Politikerinnen und begrüßen flexible Arbeitszeiten im Sinne der Frauen

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Mehr Frauen in der niederösterreichischen Politik“ – diese Parole gibt Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen Landesleiterin LR Dr. Petra Bohuslav anlässlich des Weltfrauentags aus. Zwar ist die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die Tatsache, dass in Niederösterreich der Anteil an Bürgermeisterinnen mit 10,9 Prozent im Vergleich mit anderen Bundesländern am höchsten ist, erfreulich, doch für Landesleiterin Dr. Bohuslav sind das Etappenerfolge: „Frauen sind in der Politik noch immer unterrepräsentiert, machen sie doch in der Gesellschaft 51 Prozent aus. Daher wollen wir mehr Frauen dazu motivieren, einerseits den Schritt in die Politik zu machen, andererseits höhere Aufgaben wahrzunehmen. Unser Ziel ist es, dass nach der Landtagswahl 2018 mehr Frauen in den Reihen der VPNÖ-Abgeordneten zu finden sind.“ Durch eigene Frauenlehrgänge in der Akademie 2.1 sollen mehr Frauen für die Gemeinde- und Regionalpolitik gewonnen werden. „Mit diesem Lehrgang wollen wir ihnen das politische Rüstzeug mitgeben“, so Bohuslav weiter. Unser Ziel ist es, mit verstärkter Basisarbeit noch mehr Kandidatinnen zu bekommen, die durch ihre politische Arbeit und Bekanntheit mehr Stimmen erhalten“, erklärt Landesleiterin Bohuslav.

Ein zweites aktuelles Thema ist die Diskussion über flexible Arbeitszeiten. Bohuslav dazu: „Als Wirtschaftslandesrätin ist mir bewusst, dass sich die Arbeitswelten gerade mit Entwicklungen wie Wirtschaft 4.0 verändert haben bzw. verändern werden. Dieser Wandel muss sich auch in den gesetzlichen Arbeitszeitmodellen widerspiegeln. Flexiblere Arbeitszeiten können auch Vorteile für Frauen bringen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern: Gerade jüngere Frauen begrüßen mögliche Blockzeiten, damit sie auf ihre Wochenarbeitszeit kommen. Die restliche Woche haben sie dann genügend Zeit sich ganz auf ihre Familie zu konzentrieren.“

Für sie steht aber auch fest, dass parallel dazu das Angebot bei den Kinderbetreuungszeiten verbessert werden muss, damit Frauen in einer flexibleren Arbeitswelt eine optimale Betreuung für ihre Kinder erhalten: „Wenn von Bundesseite ‚Ja‘ zu flexibleren Arbeitszeiten gesagt wird, dann muss es auch ein klares Bekenntnis seitens des Bundes zum Ausbau der Kinderbetreuungszeiten geben. Und dass bedeutet wiederrum, mehr Mittel für die Gemeinden und die Länder zur Ausweitung des Kinderbetreuungsangebots.“

