wean hean 2017: Wienerliedfestival startet am 21. April

Hörsäle werden zu Bühnen – Sonntagsausflug ins Waldviertel und Wienerlied-Stammtisch – erstmals Kinderprogramm

Wien (OTS/RK) - Das Wienerliedfestival „wean hean“ geht von 21. April bis 18. Mai 2017 mit zwölf Veranstaltungen in die 18. Saison. Zur Eröffnung laden unter anderem die „Die Ohrreichen Üben“ – eine von Martin Zrost eigens für diesen Abend gegründeten Blaskapelle – ab 17 Uhr, bei freiem Eintritt, in die Hörsäle am Campus der Universität Wien (9. Spitalgasse 2). „Herz, Huat und Zaunbiaschtl“ besingen daraufhin „Martin Spengler & die foischn Wiener“. „Die Strottern“ sind nicht nur am Eröffnungsabend dabei und sorgen mit „Oh, du lieber Augustin“ erstmals auch für ein Kinderprogramm: gemeinsames Singen, Tanzen und Klatschen – hier erfahren auch die Jüngsten den Zauber von Musik.

Mit dem „Reblaus Express“ ins Waldviertel

Während Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18) sowie Porgy & Bess (1., Riemergasse 11) bereits zu den etablierten Veranstaltungsorten des Festivals zählen, wird dieses Jahr auch das Waldviertel zur Bühne. Der „Reblaus Express“ bringt die BesucherInnen am Sonntag, 30. April, nach Drosendorf. Dort steht eine Stadtführung auf dem Programm. Die Tour endet mit einer Filmvorführung im dortigen Filmclub: Cordula Bösze sowie Helmut und Maria Stippich spielen live zu Wiener Stummfilmen. Am frühen Abend bringt der „Reblaus Express“ die Reisenden wieder nach Retz. Mit Wein- und Musikbegleitung von den Stippichs und dem Volksmusikduo Michaela Lehner und Marco Buchler werden im Zug Wienerlieder und Waldviertler Lieder gesungen.

Lieder über die Liebe, Morgendämmerung und Jazz

Im Café Ritter in Ottakring dreht sich am 25. April alles über „die Liebe im Lied“. Herbert Zotti und Pianist Michael Postweiler beschäftigen sich an diesem Abend mit dem Zauber der Liebe. Weitere Highlights wie der Wienerlied-Stammtisch, der Schrammel-Montag und „Bock auf Lepschi“ gehören bereits zur Tradition des Festivals. Während am 7. Mai noch „Ramsch und Rosen“ alias Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer bereits um 11 Uhr in den Bockkeller zur „Morgendämemrung“ einladen, klingt das diesjährige Wienerliedfestival am 18. Mai im Porgy & Bess mit „wean swing“ und der „Jazz Revue Bruckner & IG(eh) Hop“ aus.

Weitere Informationen:

www.weanhean.at

(Schluss) bon

Rückfragen & Kontakt:

Nina Böhm

Internationale Kommunikation

Magistratsabteilung 53

Presse- und Informationsdienst

Telefon: 01/4000-81080