Handelsverband: Digitalisierungsoffensive RETAIL 24/7 für KMU – große Händler unterstützen kleine Händler

Neues digitales Servicepaket des Handelsverbandes bietet kleinen stationären Händlern und Webshops ein umfangreiches Informationsangebot und Rechtsicherheit für ihren Online-Shop

Wien (OTS) - Der Konkurrenzdruck im Handel wird - angetrieben durch die Digitalisierung – speziell für Kleinst- und Kleinunternehmen immer größer. Diese machen aber den Großteil der ca. 78.000 Handelsbetriebe in Österreich aus. Oftmals fehlt es jungen und kleineren Betrieben am Zugang zu geschäfts- und branchenrelevanten Informationen für ihr Business-Development. Deshalb hat der Handelsverband eine digitale Service Initiative gestartet, um österreichische KMU in allen Bundesländern Österreichs zu fördern.

„Mit der Onlineplattform RETAIL 24/7 unterstützen wir erstmals gezielt Kleinst- und Kleinunternehmen im Handel, indem wir die Arbeit des Handelsverbandes, der als Informations- und Innovationsplattform aktiv ist, digitalisiert anbieten. Mit diesem attraktiven Angebot, das unsere Mitglieder und viele starke Partner unterstützen, leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit und Rechtssicherheit von KMU in ganz Österreich zu stärken und so bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Die Initiative des Handelsverbandes, der als unabhängige Organisation und freie Interessensvertretung agiert, kommt ohne Fördergelder aus und kostet dem österreichischen Steuerzahler keinen einzigen Cent. Der Handelsverband bietet das digitale Servicepaket RETAIL 24/7 bereits ab 9,90 Euro monatlich – und damit zum Selbstkostenpreis – an.

Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes, sieht in der digitalen Initiative ein entscheidendes Werkzeug für alle österreichischen Händler: „Die Welt wird immer digitaler, so auch der Handelsverband. Sowohl der Webshop aus Dornbirn als auch der Familienbetrieb in Oberwart, das neue Servicepaket wird beiden dabei helfen die modernen Anforderungen im Handel zu kennen und zu erfüllen. Mit der RETAIL 24/7-Mitgliedschaft, die auch die EHI Handelsdaten und das Trusted Shops Abmahnschutzpaket enthält, bietet der Handelsverband ein exklusives Paket an, maßgeschneidert für heimische Händler.“

Peter Bernert, Geschäftsführer des langjährigen Handelsverband Mitglieds ZUR BRIEFTAUBE sieht in RETAIL 24/7 einen entscheidenden Baustein: „Besonders für kleine Händler und Webshops bietet die neue Online Mitgliedschaft in einem komplexen Wettbewerbsumfeld einen großen Mehrwert und Rechtssicherheit“.

Auch Harald Rametsteiner von der FH St. Pölten, dem wissenschaftlichen Partner der Initiative, zeigt sich über das neue Service-Paket erfreut: „Wissenschaftliche Datengrundlagen werden immer wichtiger, RETAIL 24/7 bietet das erstmals für KMU an“. „Endlich ein digitaler Hub für alle eCommerce Themen im Handel“, ergänzt eCommerce Experte Jan Radanitsch, Gründer der Smarter ECommerce GmbH.

Der Handelsverband betont die Notwendigkeit einer breiten Unterstützung für die österreichischen KMU, begrüßt die neue Digitalisierungsoffensive KMU DIGITAL des BMWFW und WKÖ und lädt diese dazu ein, das RETAIL 24/7 Servicepaket auch an deren Mitglieder zu kommunizieren. Denn der heimische Handel kann nicht genug an vielfältiger Unterstützung erhalten. Eine Verzahnung der Angebote wäre ganz im Sinne des Handels, um wertvolle Synergien zu schaffen.

Weitere Informationen zur Initiative RETAIL 24/7 finden Sie unter www.retail247.at

