Bis zu 785.000 bei „Schnell ermittelt“-Auftakt

Bestwerte seit 2009 und 2012! Ab nächster Woche (13. März) zehn neue Folgen im „Serienmontag“

Wien (OTS) - Der erfolgreichste Einsatz und damit auch der erfolgreichste 90-Minüter seit 2012 – Angelika Schnell ist zurück! Mit „Einsamkeit“ startete gestern, am Montag, dem 6. März 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins die neue „Schnell ermittelt“-Saison – und bis zu 785.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim Auftakt mit dabei. Im Schnitt sahen 745.000 die Spielfilm-Episode. Das bedeutet Bestwert seit 2012 – sowohl im Vergleich mit den bisherigen drei 90-Minütern als auch mit allen Serienepisoden. Besonders das junge Publikum zeigte sich vom Comeback begeistert: Der Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen lag bei 28 und verzeichnet damit den bisher zweitbesten Wert seit Sendungsstart im Jahr 2009. Bei 12+ lag der MA bei hohen 24 Prozent, bei 12-49 bei 25 Prozent.

Bereits nächste Woche (ab 13. März) starten Ursula Strauss und ihr Team in den „Serienmontag“-Regelbetrieb. Jeweils Montag um 20.15 Uhr in ORF eins sind die insgesamt zehn Folgen der fünften Staffel zu sehen.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Für das ,Wieder-Eintauchen‘ in die fordernde Welt der Angelika Schnell mit einer vielschichtigen Geschichte über 90 Minuten hat sich unser Publikum mit überwältigendem Votum entschieden. Es bestätigt sich einmal mehr: Ein unverzichtbares Alleinstellungsmerkmal des ORF sind eigenständige Leuchttürme im Programm – und ORF eins ist einmal mehr die Heimat für starke Frauen. Ein wiederum starkes ORF-Zeichen rund um den Weltfrauentag!“

Ursula Strauss ist zudem morgen, am Mittwoch, dem 8. März, um 17.30 Uhr in „heute leben“ in ORF 2 zu Gast.

„Schnell ermittelt“ online und auf DVD

„Schnell ermittelt“ ist nach der TV-Ausstrahlung jeweils sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

Alle vier Staffeln sowie die bereits ausgestrahlten Filme „Schuld“, „Erinnern“ und „Leben“ stehen auf der heimischen Online-Videothek Flimmit (im Abo und als Stream oder Download) auf www.flimmit.com zur Verfügung und sind als DVD bei Hoanzl, im ORF-Shop und im Medienhandel erhältlich.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at