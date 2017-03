ORF-Premiere für „Bis zum Ende der Welt“ mit Christiane Hörbiger als einsame Musikerin

Am 8. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Wiedersehen mit der Grande Dame des deutschsprachigen Fernsehens, Christiane Hörbiger, steht am Mittwoch, dem 8. März 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm: In der ORF-Premiere „Bis zum Ende der Welt“ ist Hörbiger in der Rolle der Musiklehrerin Maria Nikolai mit dem zunehmenden Verfall ihres Hamburger Wohnviertels konfrontiert. Doch als Maria ihre Vorurteile überwindet und das musikalische Talent eines jungen Rom entdeckt, ändert sich ihre Einstellung. „Bis zum Ende der Welt“ ist ein Film über Toleranz und das gegenseitiges Verständnis, sehenswert in Szene gesetzt von Regisseur Matthias Tiefenbacher, dem bei den Dreharbeiten die „Rom und Cinti Union Hamburg“ beratend zur Seite stand. Das Drehbuch stammt von Thorsten Näter, der bereits die Filme „Wie ein Licht in der Nacht“ und „Stiller Abschied“ ebenfalls mit Christiane Hörbiger in der Hauptrolle geschrieben hat. An ihrer Seite spielen u. a. Samy Abdel Fattah, Zino Gleich, Marie-Lou Sellem und Albert Kitzl in dem im Jahr 2014 gedrehten Drama.

Mehr zum Inhalt

20 Jahre ist es her, dass Maria Nikolai (Christiane Hörbiger) gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann aus Osteuropa nach Hamburg gezogen ist. Die einst gefeierte Musikerin muss mitansehen, wie ihr nachbarschaftliches Wohnviertel von damals sich immer mehr zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Jugendliche lungern herum und ertränken ihre Langeweile in Alkohol, in ihrem Haus fühlt sich Maria mittlerweile als Fremde. Obwohl sie selbst als Migrantin mit wenig Geld aus dem Osten nach Deutschland eingewandert ist, hegt sie Vorurteile gegen die Ausländer in ihrem Viertel. Durch Zufall lernt sie eines Tages den 16-jährigen Rom Bero (Samy Abdel Fattah) kennen und erkennt sein außerordentliches Musiktalent. Sie beschließt, ihm Musikunterricht zu geben und sein Talent zu fördern. Nach und nach findet Maria durch ihren Kontakt mit dem Buben aus ihrer Einsamkeit und beginnt, ihre Vorurteile abzubauen. Doch Beros älterer Bruder Rudko (Zino Gleich) sieht die Freundschaft der beiden kritisch. Getrieben von Eifersucht heckt er einen Plan aus und bringt bald nicht nur Maria, sondern auch seinen eigenen Bruder in Gefahr.

