Hoher Orden der Republik Italien für Dr. Peter Thirring

Wien (OTS) - Dr. Peter Thirring, Generaldirektor der DONAU Versicherung, wurde vom Präsidenten der Republik Italien Sergio Matterella mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen des Ordens vom Stern der Italienischen Republik ausgezeichnet.

Die feierliche Verleihung durch S.E. Giorgio Marrapodi, Botschafter von Italien in Österreich, fand am 6. März 2017 in der Italienischen Botschaft in Wien im Beisein zahlreicher Ehrengäste statt.

In seiner Laudatio würdigte S.E. Giorgio Marrapodi die hohen Verdienste Dr. Thirrings um die Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen beider Länder im Versicherungsbereich. Darüber hinaus hat Dr. Thirring durch sein Engagement beigetragen, Wien als bedeutenden Standort für das Versicherungswesen in Zentral- und Osteuropa zu etablieren sowie das Image Italiens in Österreich zu fördern. Zudem bedankte sich S.E. Giorgio Marrapodi bei Dr. Thirring für seine Unterstützung der Italienischen Botschaft in Österreich bei bedeutenden Initiativen.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Unternehmenskommunikation



Mag. Alexander Jedlicka

Tel. +43(0)50 330- 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at



Mag. Mirjana Verena Mully

Tel. +43(0)50 330- 72060

m.mully @ donauversicherung.at