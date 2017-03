Aslan: Eigenes Frauenministerium und internationale Solidarität gefragt

Grüne verspüren starken Gegenwind bei Frauenpolitik

Wien (OTS) - „Der Frauentag ist kein Feiertag, sondern ein Kampftag für Frauenrechte, das zeigen die aktuellen Ereignisse weltweit aber auch in Österreich ganz deutlich“, stellt die Grüne Frauensprecherin Berivan Aslan anlässlich des anstehenden Internationalen Frauentags fest. „Zum Glück geht es den meisten Frauen in Österreich inzwischen gut. Sie können ihre Freiheiten genießen, einen Job erlernen, der ihnen gefällt, und niemand schreibt ihnen vor, wen sie zu heiraten haben und wie viele Kinder sie kriegen sollen."

Dennoch gibt es immer noch starke Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern: Etwa am Arbeitsmarkt, wo sich die Einkommensschere nur sehr langsam schließt (innerhalb der letzten 5 Jahre lediglich um 2 Prozent von 24,3 Prozent (2011) auf 22,3 im Jahr 2016) und Frauen von den Führungsebenen großer Unternehmen immer noch ausgeschlossen sind. Zahlreiche Diskriminierungen am Arbeitsmarkt erfahren Frauen auch, weil sie Betreuungsaufgaben übernehmen, oder sie ihnen von Arbeitgebern auch nur zugeschrieben werden.

Die größte Schieflage zeigt sich jedoch beim Thema Gewalt. Aslan:

„Gewalt in der Familie und sexualisierte Gewalt trifft besonders häufig Frauen und Kinder. Es braucht noch mehr Anstrengungen, die tiefen sozialen und emotionalen Abhängigkeiten von Gewaltopfern gegenüber den Tätern abzubauen. Außerdem gilt es das Angebot im Bereich Gewaltprävention und opferschutzorientierter Täterarbeit auszubauen“, verlangt die Grüne.

Um wirklich effektiv für Frauenagenden eintreten zu können, brauche es in Österreich ein eigenes Frauenministerium, so Aslan. „Die öffentliche Debatte über Frauenrechte wird derzeit zurückgedrängt. Um dem entgegenzuwirken sollten Frauenagenden von einem eigenständigen Frauenministerium repräsentiert werden“, sagt Aslan. Dieses sollte dann auch finanziell signifikant aufgestockt werden.

Auch international wird der Wind gegen Frauenrechten derzeit rauher. „Rechtspopulisten und konservative Strömungen erlangen in immer mehr zentralen Ländern der internationalen Gemeinschaft Einfluss. Ihnen geht es darum, erkämpfte Frauenrechte zugunsten vermeintlich Sicherheit gebender konservativer Familienwerte zurückzudrängen“, so Aslan. "Frauen sind aber nicht mehr bereit, sich erneut unterzuordnen. Die neuen Protestbewegungen von Frauen jüngst beim „women’s march“ in den USA oder nun aktuell beim globalen Frauenstreik zum 8. März zeigen, dass Frauen sich nicht einschüchtern lassen“, betont die Grüne Frauensprecherin.

Auch in Österreich wird zum Frauenstreik aufgerufen: Frauen sollen aus Protest gegen die anhaltenden Diskriminierungen am 8. März alle ihre Arbeiten niederlegen – sowohl zuhause als auch im Job. Jene Frauen, denen es nicht möglich ist, im Job zu streiken, können ihre Solidarität zeigen, indem sie an diesem Tag schwarz bekleidet in die Arbeit kommen. „Die lange Tradition des Frauenstreiks wiederzubeleben, ist eine hervorragende Idee, um Frauenrechte in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen“, so Aslan. Erst jüngst gelang es z.B. den Frauen in Polen mit ihrem Frauenstreik, ein totales Abtreibungsverbot in letzter Minute zu verhindern.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at