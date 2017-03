Wien – Leopoldstadt: Schusswaffe und Granate in Wohnung gefunden

Wien (OTS) - Gestern erhielt eine Funkstreifenbesatzung einen Einsatz bezüglich einer verhaltensauffälligen Person. Gegenüber einem Polizeiamtsarzt gab der 47-Jährige an, im Besitz einer Granate sowie einer Maschinenpistole zu sein. Bei einer folgenden Nachschau in der Wohnung der Ex-Lebensgefährtin des Mannes konnten die genannten Gegenstände tatsächlich in dem von dem Mann genannten Versteck in der Wohnung aufgefunden werden. Sie wurden sichergestellt, der 47-Jährige angezeigt.

