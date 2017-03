Wien – Meidling: Betrunkener feuert Pistole in Lokal ab

Wien (OTS) - Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich gestern um 04.05 Uhr in einem Lokal in der Erlgasse zugetragen. Ein Gast, er hatte zahlreiche alkoholische Getränke konsumierte, zeigte im Laufe der Nacht mehreren Lokalgästen seine Pistole. In weiterer Folge bedrohte der 42-Jährige einen anwesenden Musiker und forderte diesen auf ein bestimmtes Lied zu spielen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, feuerte der Alkoholisierte auch einen in Richtung Zimmerdecke gerichteten Schuss ab. Verständigte WEGA-Beamte nahmen den Mann fest und stellten die Faustfeuerwaffe sowie Munition sicher. Es wurden keine Personen verletzt. Der Mann befindet sich in Haft.

