South by Southwest Festival mit Österreich-Schwerpunkt

Innovative österreichische Unternehmen und Institutionen aus der Musik- und Startup-Branche bei Branchentreff in Austin/USA

Wien (OTS) - Im Rahmen des diesjährigen „South by Southwest (SXSW) Festivals“, das vom 10. bis 19. März 2017 in Austin/USA stattfindet, präsentiert Österreich eine Auswahl seiner innovativsten und vielversprechendsten Unternehmen und Institutionen aus der Musik- und Startup-Branche. „Im Rahmen eines eigenen Österreich-Tages unter dem Motto ‚The New Sound of Music – Exploring the Future of Audio Intelligence‘ werden neue österreichische Audio-Technologien und herausragende Kreativleistungen mit einem besonderen Fokus auf die Musikindustrie vorgestellt,“ so Reanne Leuning, Branchenmanagerin Creative Industries, AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Österreichische Teilnehmer: A_NEW_DAY, Annabella Khom, ForTunes, Fretello, Futuresfuture, Gadcon, Healthtunes, Hypest Hive, Kambis Kohansal Vajargah, Livli, Microgreenbox, Music Traveler, Musikvergnuegen, Musimap, Oktav, Red Bull Media House, sofasession, Splend, Supaspot Inc., Tonio, uugot.it, Wiener Staatsoper.

Österreichs Präsenz in Austin ist eine Initiative der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Kooperation mit Austrian Music Export, der Creative Region Linz & Oberösterreich, INiTS, dem Karajan Institut, Sonophilia, der US-Botschaft in Wien und der Wirtschaftsagentur Wien. (PWK186/BS)

Links:

www.sxsw.com

www.wko.at/aussenwirtschaft

www.musicexport.at

www.creativeregion.org

www.karajan-institut.org

www.inits.at

www.sonophilia.com

wirtschaftsagentur.at

Rückfragen & Kontakt:

Reanne Leuning

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH

AUSSENWIRTSCHAFT-Creative Industries

T +43 (0)5 90 900 – 3613

E reanne.leuning @ wko.at

http://www.advantageaustria.org/austriaatsxsw