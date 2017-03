Wien – Leopoldstadt: Schwerpunktaktion am Praterstern

Wien (OTS) - 25 Beamte der Bereitschaftseinheit führten gestern Nachmittag eine Schwerpunktaktion am Praterstern durch. Dank guter taktischer Planung kann folgende Bilanz gezogen werden:

Um 15.00 Uhr beobachteten die Polizisten einen Suchtmittelhandel neben der Kaiserwiese und schritten ein. Der 23-jährige mutmaßliche Dealer wurde festgenommen, mehrere Baggies Marihuana sowie knapp 300,-€ Bargeld in szeneüblicher Stückelung sichergestellt.

Nur eine halbe Stunde später, um 15.30 Uhr, geriet eine weitere Person ins Visier der Ermittler. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls bei der Übergabe von Suchtmitteln festgenommen. Er wurde festgenommen, mehrere Baggies Marihuana sichergestellt.

Eine Stunde später folgte eine weitere Festnahme. Die Polizisten bemerkten eine männliche Person die offenbar versuchte ein Suchtmittelgeschäft abzuwickeln. Der Mann wurde observiert und wenig später, er zog sich gerade mit mehreren Kunden zur Suchtmittelübergabe auf ein Baustellenareal zurück, festgenommen. Der Tatverdächtige verschluckte vor den Augen der Beamten mehrere Suchtgiftkugeln. Er wurde in ein Spital gebracht. Bei einer folgenden Röntgenuntersuchung stellten die Ärzte fest, dass sich insgesamt ca. 30 sogenannte Drugballs im Magen- Darmtrakt des Mannes befanden. Außerdem stellten die Polizisten 850,-€, die der Verdächtige in szeneüblicher Stückelung bei sich hatte, sicher.

Des Weiteren entdeckte ein Polizist ein von Suchtmittelhändlern benutztes Drogenversteck, einen sogenannten „Bunker“. Mehrere Baggies Marihuana wurden dort sichergestellt.

Sämtliche des Suchtmittelhandels verdächtige Personen befinden sich in Haft. Die Abnehmer der Drogen wurden angezeigt. Einer der Konsumenten wurde nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen und befindet sich ebenfalls in Haft.

