„WELTjournal“ am 8. März über „Mächtige Frauen und männliche Untergriffe“

Danach im „WELTjournal +: Der Weiner-Skandal – Sex und Politik“

Wien (OTS) - Cornelia Vospernik präsentiert am Mittwoch, dem 8. März 2017, um 22.30 Uhr in ORF 2 Christa Hofmanns Reportage „Mächtige Frauen und männliche Untergriffe“. Dazu passend geht es ab 23.05 Uhr in ORF 2 im „WELTjournal +“ mit dem „Weiner-Skandal – Sex und Politik“ weiter.

„WELTjournal“: Mächtige Frauen und männliche Untergriffe

Männliche Untergriffe sind ein alltägliches Übel, mit dem selbst die mächtigsten Frauen der Welt konfrontiert sind. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton, die ehemalige australische Regierungschefin Julia Gillard – sie alle wurden von politischen Kontrahenten mit sexistischen, zotigen Sprüchen bedacht, die den Zweck haben, Frauen abzuwerten, letztendlich aber mehr über die Männer aussagen, die sie tätigen. Der amtierende US-Präsident Donald Trump und der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi etwa würden auf sexistische Sprüche vor allem dann zurückgreifen, wenn sie sich politisch in die Enge getrieben fühlen, so der deutsche Journalist und Autor Till Raether. Die französische Historikerin und Feministin Elisabeth Badinter warnt vor einem Rückschritt in westlichen Demokratien, in denen reaktionäre Populisten daran arbeiten, Frauen- und damit Menschenrechte auszuhebeln.

„WELTjournal“-Reporterin Christa Hofmann ist dem Phänomen nachgegangen und zeigt, welche Strategien Frauen (und Männer) gegen Untergriffe entwickeln.

„WELTjournal +“: Der Weiner-Skandal – Sex und Politik

Die Politberaterin Huma Abedin ist unter Hillary Clinton Vizestabschefin im US-Außenministerium – sie ist professionell, kompetent und erfolgreich. Doch sie wird immer wieder eingeholt von den Skandalen ihres Ehemanns Anthony Weiner: 2011 muss der demokratische Abgeordnete wegen sogenannter „Sextings“ zurücktreten. Zwei Jahre später versucht Weiner ein Comeback: Seine Kandidatur als Bürgermeister von New York scheitert, weil er erneut anrüchige Sprüche und freizügige Fotos von seinem Smartphone verschickt hat. Huma Abedin steht lange zu ihrem Mann, erst nach Weiners drittem Sexting-Skandal 2016 reicht sie die Scheidung ein.

Das „WELTjournal+“ zeigt die Geschichte von Huma Abedin und Anthony Weiner, der mit seinen Sex-Eskapaden nicht nur seine, sondern auch die politische Karriere seiner Ehefrau ruiniert hat.

