Frauentag – Schieder: Mit Mindestlohn, Lohntransparenz und Quote für mehr Gehaltsgerechtigkeit

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder plädiert anlässlich des morgigen Internationalen Frauentages für verstärkte Anstrengungen für mehr Gehaltsgerechtigkeit zwischen Frauen und Männer. „Österreich nimmt mit einer Lohnschere von fast 23 Prozent bei den Brutto-Stundenverdiensten einen fragwürdigen Spitzenplatz in Europa ein“, so der SPÖ-Klubchef. Auch wenn der Gender Pay Gap in den letzten Jahren kleiner geworden ist – „das geht zu langsam“, sagt Schieder. Die Umsetzung des vereinbarten Mindestlohns, der Ausbau von ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen und eine Frauenquote für Spitzenpositionen in der Privatwirtschaft sollen nächste Schritte für mehr Gehaltsgerechtigkeit sein, so der SPÖ-Klubobmann. ****

Ein Teil der Lohnschere ist auf die hohe Teilzeitquote und den hohen Anteil an unbezahlter Arbeit, die überwiegend immer noch Frauen leisten, zurückzuführen. „Bezahlte und unbezahlte Arbeit muss besser verteilt werden“, fordert Schieder. Verbesserungen erhofft sich der SPÖ-Klubobmann vom neuen Kindergeldkonto, das seit 1. März in Kraft ist und Partnerschaftlichkeit bei der Familienarbeit belohnt. Auch der massive Ausbau ganztägiger Betreuungseinrichtungen ist wichtig, „wobei man bei der Vergabe von Förderungen darauf schauen muss, dass es auch in ländlichen Regionen entsprechende Öffnungszeiten gibt“.

15 Prozentpunkte der Lohnschere in Österreich können freilich nicht einmal mehr durch Faktoren wie Teilzeitarbeit, Alter oder Branche erklärt werden. „Frauen verdienen einfach deshalb weniger – weil sie Frauen sind“, macht Schieder deutlich. Seine Forderungen: „Rasche Umsetzung der Frauenquote für Aufsichtsräte in der Privatwirtschaft und wirksame Regeln für mehr Transparenz über Frauen- und Männergehälter in Unternehmen.“ (Schluss) ps/ah/mp

