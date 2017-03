Zweite Generation des Bestsellers: Weltpremiere für den neuen Volvo XC60 auf dem Genfer Automobilsalon

Verbesserte Assistenzsysteme und viel Komfort im Innenraum

Effiziente Drive-E Motorenpalette inklusive Plug-in Hybridmodell T8 Twin Engine

Dynamisches Design inspiriert vom skandinavischen Ursprung

Bühne frei für den neuen Volvo XC60: Auf dem diesjährigen Genfer Automobilsalon hat der schwedische Premium-Hersteller heute die zweite Generation seines Erfolgs-SUV enthüllt. Die Neuauflage tritt in die großen Fußstapfen des globalen Bestsellers: Der erste Volvo XC60 hat sich weltweit fast eine Million Mal verkauft und ist für 30 Prozent des globalen Absatzes der Marke verantwortlich. In Europa hat sich das vor neun Jahren eingeführte Modell zum meistverkauften Mittelklasse-SUV im Premium-Segment entwickelt. Auch in Deutschland ist das vielseitige SUV das beliebteste Volvo Modell.

"Wir haben eine lange Tradition, ebenso moderne wie dynamische SUV zu entwerfen, die mit den modernsten Techniken aufwarten. Der neue Volvo XC60 bildet da keine Ausnahme. Er ist das perfekte Fahrzeug für einen aktiven Lebensstil und markiert den nächsten Schritt im Rahmen unseres Transformationsplans", erklärt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO der Volvo Car Group.

Neue Komfort- und Sicherheitsausstattung

Der neue Volvo XC60 ist eines der sichersten Fahrzeuge überhaupt, was vor allem in zahlreichen neuen und verbesserten Sicherheits-Features gründet. Das preisgekrönte automatische Notbremssystem City Safety, das neben Fahrzeugen auch Fußgänger, Fahrradfahrer und Wildtiere erkennt, wurde um eine Lenkunterstützung erweitert. Erstmals ist außerdem die sogenannte "Oncoming Lane Mitigation" an Bord, die die Gefahr von Unfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen verringert. Auch das optionale Blind Spot Information System (BLIS) ergänzt nun ein Lenkassistent, der mögliche Gefahrensituationen beim Spurwechsel entschärft, wenn der Fahrer die im Außenspiegel eingeblendete Warnung vor Fahrzeugen im toten Winkel nicht beachtet. Ebenfalls optional ist Pilot Assist, der ein teilautonomes Fahren bis 130 km/h erlaubt.

Fortschrittliche Technik, effiziente Motorisierungen

"Wir bieten eine breite Motorenpalette an. Zum Marktstart gibt es für den Volvo XC60 den D4 Dieselmotor mit 140 kW (190 PS) und den D5, der dank PowerPulse Technik 173 kW (235 PS) freisetzt. Im Angebot finden sich außerdem der T5 Benziner mit 187 kW (254 PS) und der T6, der dank Kompressor und Turbolader 235 kW (320 PS) und 400 Nm Drehmoment entwickelt", fügt Green hinzu. Das Top-Modell bildet der T8 Twin Engine AWD mit seinem ebenso effizienten wie leistungsstarken Plug-in Hybrid Antrieb, der 300 kW (407 PS) entwickelt. Alle Motorisierungen werden ausschließlich mit Allradantrieb und Geartronic Achtgang-Automatik angeboten.

Skandinavisches Wohlfühl-Design

"Der Volvo XC60 ist ein SUV, das für das Fahren entwickelt wurde, nicht um auf andere hinabzuschauen. Das Exterieur kennzeichnet eine athletische Form von subtiler, zeitloser Schönheit. Der Innenraum ist eine meisterhafte Komposition aus durchdachter Architektur, schönen Materialien und neuesten Techniken - alles perfekt vereint. Der Volvo XC60 bietet eine wahrhaft skandinavische Erfahrung, mit der sich unsere Kunden besonders wohlfühlen werden", sagt Thomas Ingenlath, Senior Vice President Design bei der Volvo Car Group.

Die Produktion des neuen Volvo XC60 startet Mitte April im schwedischen Volvo Stammwerk Torslanda, Markteinführung ist im Sommer. Der Einstiegspreis in die Baureihe liegt bei 48.050 Euro (UVP inkl. MwSt.) für das Modell Volvo XC60 D4 AWD Momentum.

