ANA DER SANFTE TOD EINER REBELLIN / Der Roman zur plötzlichen Ausbreitung von ADHS (FOTO)

Jetzt im Buchhandel: Cyrill A. Wyss ANA DER SANFTE TOD EINER REBELLIN Der Roman zur plötzlichen Ausbreitung von ADHS 2017, 272 Seiten, Paperback, CHF 16.40 / Euro 13.99 ISBN-13: 978-3-7431-0153-1 www.anarebel.com Sprache: Deutsch

Weltweit schnellt die Zahl der Kinder mit ADHS rasant hoch. Viele ADHS-Patientinnen und Patienten werden mit stark wirkenden und das Bewusstsein verändernden Psychopharmaka ruhig gestellt. Versprochen werden konzentriertes Arbeiten und bessere Leistungen! In seinem Roman "ANA DER SANFTE TOD EINER REBELLIN zeichnet der Autor Cyrill A. Wyss Lebensschicksale betroffener Jugendlicher nach.

Ana war vier jährig; damals eines der ersten Kinder, die gesellschaftlich sowie statistisch als hilfsbedürftige Patienten galten und die mit Methylphenidat behandelt wurden. Die Kleine lässt sich nicht brechen. Als 19-jährige Zicke zieht sie mit einem homosexuellen Chefbeamten zusammen. An seiner Seite lernt sie die wahren Gesetze des Lebens - und die geheimen Bedürfnisse elitärer Köpfe - kennen.

Ben besucht Ana an ihrem 56. Geburtstag im Berner Oberland. Sie liegt allein auf dem Bett eines abgedunkelten Privatzimmers; will berichten. Ihr Körper ist zum Gefängnis geworden. Erschlaffte Muskeln und 150 Kilo Eigengewicht vertragen sich nicht. An Flucht ist nicht zu denken.

