Neues Jahr. Neues Leben. Neuer Look. engbers stattet "The Biggest Loser"-Kandidaten aus

Das Männermodelabel engbers ist Ausstatter des Sat.1-Formats "The Biggest Loser" 2017! In der neuen Staffel kämpfen seit 15. Januar 2017 insgesamt 18 Kandidaten darum, ihr Gewicht unter Kontrolle zu bekommen und im besten Fall, als Sieger die Show zu verlassen. Das Modeunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau kleidet den Erfolgs-Coach von "The Biggest Loser", Ramin Abtin, ein, der inzwischen ein begeisterter Fan vom Design und der Qualität von engbers geworden ist. Außerdem werden die männlichen Halbfinalisten sowie Finalisten der Staffel ausgestattet. Die Teilnehmer müssen sich beim harten Wettkampf gegen die Pfunde beweisen.

Design und Visual Merchandising der Männermodemarke haben bei den Looks für die Kandidaten eng mit dem Chef-Stylisten von "The Biggest Loser" 2017, Roland-Gabriel Streicher, zusammengearbeitet. Gemeinsam wurden authentische und individuelle Komplettoutfits ausgewählt, in denen sich die Kandidaten wohl fühlen und die ihren Stil unterstreichen.

Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist heute die Nummer Eins für sportive "Männermode zum Wohlfühlen" - nachhaltig und verantwortungsvoll produziert nach höchsten Standards. Das Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau hat sich in seiner 70jährigen Geschichte von Deutschlands größtem Hemdenhersteller konsequent zu einer der führenden Männermodemarken entwickelt. engbers begeistert mit ausgewählten Materialien, lässigen Schnitten und perfekter Passform. Shopping bei engbers ist immer ein Erlebnis - in den mehr als 300 Stores in Deutschland und Österreich mit rund 1.800 Mitarbeitern oder im Online-Store.

