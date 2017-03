"Eröffnung der Eissalons 2017", 22. März 2017, 10 Uhr, 2301 Groß-Enzersdorf

Wien (OTS) - Der Fachverband Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) lädt Sie herzlich zum traditionellen und offiziellen Startschuss in die heurige Eissaison ein.

Zeit: Mittwoch, 22. März 2017, 10 Uhr,

Ort: Eissalon Isola Bella, Kaiser Franz Josef Str. 4,

2301 Groß-Enzersdorf

Am Programm stehen die

offizielle Eröffnung der Eissaison 2017

Präsentation „Eiswochen 2017“

Präsentation „Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises“

Übergabe Spendenscheck für die St. Anna Kinderkrebsforschung

Ihre Gesprächspartner:

Mario Pulker , Obmann des Fachverbandes Gastronomie

, Obmann des Fachverbandes Gastronomie Silvio Molin Pradel, Branchensprecher der österreichischen Eissalons

Der Fachverband Gastronomie vertritt die Interessen von mehr als 330 handwerklichen Eiserzeugern in ganz Österreich.

Datum: 22.03.2017, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Eissalon Isola Bella

Kaiser Franz Josef Str. 4, 2301 Groß-Enzersdorf Groß-Enzersdorf, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Fachverband Gastronomie

Dr. Thomas Wolf

Tel.: 05 90 900-3553

E-Mail: gastronomie @ wko.at