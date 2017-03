VSStÖ präsentiert Hannah Lutz als bundesweite Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahl 2017

VSStÖ fordert gerechte Beihilfen, leistbare Öffis und freie Bildung

Wien (OTS) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) präsentiert heute Hannah Lutz als bundesweite Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahlen 2017. Die 21-jährige Jus-Studentin ist seit 2014 im VSStÖ aktiv – sie leitete im Studienjahr 2015/16 die VSStÖ-Gruppe am Juridicum der Universität Wien und ist seit Sommer 2016 hochschulpolitische Sprecherin der VSStÖ- Bundesorganisation. Nach den letzten ÖH-Wahlen nahm sie ihr Mandat in der Universitätsvertretung in der Universität Wien wahr.

Das Interesse für Bildungspolitik wurde bei Lutz bereits früh geweckt. Als Kind einer Lehrerin und eines Lehrers, wurden bildungspolitische Themen oft am Essenstisch diskutiert und ihre kritische Ader immer unterstützt. Nach dem Besuch ihrer ersten Vorlesung und den ernüchternden Worten des Professors brachte sie ihr kritischer Geist zum VSStÖ, wo sie nun als ÖH-Vorsitzende kandidiert um sich laut und kämpferisch für die Interessen der Studierenden zu engagieren.

„Wir Studierende verbringen täglich viele Stunden an den Hochschulen und wissen daher am besten, wo die Baustellen liegen“, so Hannah Lutz. „Es reicht aber nicht aus, Probleme anzusprechen, man muss auch hart dafür kämpfen, sie zu lösen. Diese Aufgabe möchte ich in der ÖH wahrnehmen.“

Unter dem Motto „Dafür kämpfen wir!“ wurde heute ebenfalls die Wahlkampagne präsentiert. Drei Forderungen hebt der VSStÖ im Wahlkampf besonders hervor: ein gerechtes Beihilfesystem, den Ausbau von leistbaren Öffis und die flächendeckende Digitalisierung von Lehrmaterial. „Das sind keine zufälligen Forderungen, die wir als VSStÖ aus dem Hut zaubern“, so Lutz, „das sind reale Maßnahmen, um Studierenden den finanziellen Druck zu nehmen und den Studienalltag zu erleichtern.“

Das Beihilfesystem muss sich an die Lebensrealität der Studierenden anpassen und nicht andersrum! Daher muss die Altersgrenzen für die Bezieher_innen fallen, die Familienbeihilfe direkt an die Studierenden ausgezahlt werden und die Toleranzsemester angehoben werden. Hannah Lutz fordert zudem die Hochschulen auf endlich im 21. Jahrhundert anzukommen. Durch online streams, eine open-courseware Plattform und das gezielte Fördern von Lehre, die online zur Verfügung gestellt wird, soll das alles bald Realität werden, wenn es nach Lutz geht. Auch in puncto Mobilität besteht dringender Handlungsbedarf. Es braucht dringend leistbare Möglichkeiten sich innerhalb Österreichs zu bewegen!

Lutz sieht die Rolle der ÖH als starke Verhandlungspartnerin. „Die ÖH ist die offizielle Vertreterin der Studierenden gegenüber der Politik. Ein Aspekt, der vielleicht oft nicht so sichtbar ist, aber umso wichtiger ist. Es ist nämlich nicht egal, wer mit dem Wissenschaftsminister am Verhandlungstisch sitzt. Ich kann jedenfalls versprechen, dass ich es Herrn Mitterlehner nicht leicht machen werde.“

Bei der Pressekonferenz wurde zudem ein kurzes Video mit der Spitzenkandidatin gezeigt. Urban, jung und dynamisch: so startet der ÖH-Wahlkampf 2017.

