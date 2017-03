Becker / Graswander-Hainz: EU fördert mit 6 Millionen Euro Special Olympics in Schladming

Partei- und länderübergreifende Zusammenarbeit in allen EU-Gremien

Brüssel (OTS) - Als einen "Supererfolg für Österreich und für Menschen mit Behinderung" bezeichnen die österreichischen EU-Abgeordneten Heinz K. Becker (ÖVP) und Karoline Graswander-Hainz (SPÖ) die Entscheidung der EU-Kommission, die diesjährigen Special Olympics Winterspiele in Schladming mit 6 Millionen Euro zu fördern.

"Wir haben seit vielen Monaten dafür gekämpft. Wir haben letztes Jahr die notwendigen Änderungen im EU-Budget beantragt. Wir haben überall in Brüssel für Unterstützung geworben. Dies war eine partei- und länderübergreifende Zusammenarbeit in allen zuständigen EU-Gremien. Mein besonderer Dank gilt den Abgeordnetenkollegen Karoline Graswander-Hainz, Paul Rübig und Jens Geier", so der Sozial- und Sportsprecher der ÖVP im EU-Parlament, Heinz K. Becker.

"Wir müssen weiter daran arbeiten, die Hürden von Menschen mit Behinderung vom Alltag bis zum Spitzensport abzubauen. Herausragende Athletinnen und Athleten erzielen tolle Leistungen bei den Special Olympics. Es ist ein wichtiges Zeichen, dieses sportliche Highlight zu fördern. Denn Sport verbindet und trägt zur gesellschaftlichen Teilhabe bei", so die SPÖ-Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz.

Die Special Olympics Winterspiele 2017 finden vom 14. bis 26. März in Schladming statt. Rund 2.700 Athleten mit Behinderung, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Angehörige werden in der Steiermark erwartet. Die Teilnehmer aus der ganzen Welt werden sich in neun Sportarten an drei Austragungsorten messen. Im Vordergrund steht aber nicht der Wettkampf, sondern Inklusion und Hilfsbereitschaft.

