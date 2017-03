Raum für Kreativität: Gemeinsam Zukunft gestalten

CADOLZBURG/GRAZ – Frischer Wind weht im neuen Firmengebäude von AVL DiTEST Deutschland: Geschäftsführer Ralf Kerssenfischer und sein Team setzen auf einen repräsentativen Bürokomplex passend zur Unternehmenskultur. Mit dem Umzug nach Cadolzburg beginnt für die deutsche Tochtergesellschaft eine neue Ära.



Die Farben sind getrocknet, die letzten Umzugskisten ausgepackt: Das Team von AVL DiTEST Deutschland fühlt sich in der neuen Arbeitsumgebung sichtlich wohl. Offene Räume und Platz für zukunftsweisendes Denken zeichnen den modernen Firmensitz aus. „Das individuelle Raumkonzept in dem zweistöckigen Quartier in der Schwadermühlstraße, bietet uns ideale Voraussetzungen für die Entwicklung weiterer Innovationen am Fahrzeugprüftechnik-Markt“, erklärt Kerssenfischer, Geschäftsführer von AVL DiTEST Deutschland.



Einzigartige Atmosphäre am Arbeitsplatz

Bereits im Eingangsbereich spürt man die Dynamik des Unternehmens. „Unsere Besucher sind begeistert, wie gut das Gebäudekonzept widerspiegelt, dass AVL DiTEST das technologisch herausragende Unternehmen in der Branche ist. Bei der Gestaltung haben wir uns am Grazer Standort orientiert und konnten den charakteristischen AVL DiTEST Spirit nach Deutschland holen. Design und Ausstattung ähneln unserem österreichischen Vorbild und machen das Gebäude zu einem Ort der Kommunikation und Begegnung“, freut sich Kerssenfischer. Den Pioniergeist von AVL DiTEST in Cadolzburg erlebt auch Gerald Lackner, CEO der AVL DiTEST Gruppe: „Der neue Firmensitz macht die unverwechselbare Unternehmenskultur sichtbar, die maßgeblich zu den außergewöhnlichen Leistungen des Teams beiträgt.“



Durchdachtes Konzept verspricht weiteren Erfolgskurs

Das Gebäude sorgt mit seinem großzügigen Volumen und flexibel gestaltbaren Arbeitsplätzen für ein zukunftsweisendes Arbeitsumfeld. Entwicklerteams haben die Möglichkeit sich durch mobile Arbeitsplatz-Einheiten mit Kollegen für Projekte zusammenzuschließen. AVL DiTEST setzt bei seinen herausfordernden Entwicklungen voll auf agiles Projektmanagement. Dafür bereitgestellte SCRUM-Spaces, ausgestattet mit beschreibbaren Glaswänden und großen Bildschirmen, erlauben den intensiven Austausch innerhalb der Teams. „Gemeinsam schaffen wir Innovationen durch ein wertschätzendes Miteinander. Mit Begeisterung nehmen wir immer wieder höchste Herausforderungen an und kreieren die Zukunftstechnologie zusammen mit unseren Kunden“, beschreibt Kerssenfischer die Prozesse. Für effiziente und kreative Meetings steht im neuen Quartier ein voll ausgestattetes, modernes Conference Center zur Verfügung.





Über AVL DiTEST

AVL DiTEST (www.avlditest.com) ist Teil der AVL-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigte 2016 gemeinsam mit den internationalen Tochtergesellschaften 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von rund 51 Millionen € in 2016 erwirtschafteten. In Europa gelten die Entwicklungen der österreichisch-deutschen Kfz-Diagnose- und Messtechnik-Spezialisten als technologischer Maßstab. Namhafte Automobilhersteller wie VW, BMW, Jaguar Land Rover, der Daimler-Konzern oder der österreichische Motorradhersteller KTM vertrauen auf das technische Know-how aus Graz. Kfz-Diagnose, Messtechnik, Klimaservice und Abgasuntersuchung sind die bedeutenden Geschäftsfelder von AVL DiTEST.



