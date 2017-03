Leopoldstadt: Zauber-Überraschungen für Alt und Jung

Wien (OTS/RK) - Bezaubernde Unterhaltung für Groß und Klein wird immer wieder im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) geboten. Die nächsten Termine: Am Samstag, 11. März, will der Täuschungskünstler „Kelli“ das Publikum ab 20.00 Uhr mit der Jubiläumsshow „Nine Of Spades“ verblüffen. Seit 45 Jahren steht der wiederholt ausgezeichnete Magier auf der Bühne und bewirkt mit seinem Zauberspruch „Brzzl, Brzzl, Brzzl“ kleine und große Wunder. Der Eintritt kostet 15 Euro. Eine amüsante Zauber-Vorstellung für den Nachwuchs präsentiert das Duo „Karo & Karoline“ am Sonntag, 12. März, ab 14.30 Uhr. Die einerseits magische und andererseits clowneske Show hat den Titel „Circus Hokusflokus Maggikus“ und dabei greifen die Unterhalter tief in ihre schier unerschöpfliche Zauberkiste. Karten:

6 Euro. Informationen und Reservierungen: Telefon 06991/943 69 97. Anfragen per E-Mail: info @ circus-clownmuseum.at.

Bei beiden Zauber-Aufführungen sind rasche Karten-Bestellungen ratsam. Für den Abend mit dem trickreichen „Kelli“ am Samstag, 11. März, gibt es Karten nur gegen Vorbestellung (beschränkter Verkauf). Das aktuelle Programm enthält Tricks aus sämtlichen Sparten der Zauberkunst. Zu den Höhepunkten der Show zählt die Illusion „The Box“. Der Jubilar sorgt für Magie-Überraschungen aller Art. Mit „Kelli“ tritt der originelle Comedy-Entertainer „Dr. Dam Mad“ auf, der immer die Lacher auf seiner Seite hat.

Die humorigen Darbietungen von „Karo & Karoline“ am Sonntag, 12. März, dauern rund 45 Minuten. Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer werden in eine erstaunliche Geschichte rund um einen geheimnisvollen Zaubertrank einbezogen. Wenn ein neuer Trick einfach nicht klappen will, ist der Beistand der Kinder gefragt. Umrahmt werden die zauberhaften „Verrücktheiten“ der zwei Trickser durch Artistik-Elemente und Clown-Einlagen. Das ehrenamtlich agierende Museumsteam realisiert kostenpflichtige Unterhaltungsangebote gemeinsam mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Wissenswertes über das Museum (Öffnungsstunden, Standort, Exponate, Eintritt frei, u.v.a.) ist im Internet zu lesen: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Zauberkünstler „Kelli“:

www.magicartist.at/zaubershow-zauberei-wien.php

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen:

www.bezirksmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at

