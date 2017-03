StR Ludwig: Wohnbau-Offensive der Stadt Wien läuft bereits auf vollen Touren

„Mehr, schneller, preiswert und nachhaltig“ – die Steigerung der Neubauleistung für erschwinglichen Wohnraum für die Menschen in unserer Stadt ist längst eingeleitet

Wien (OTS) - Das Bevölkerungswachstum bringt für die Stadt Wien eine Reihe von Herausforderungen. Die technische und die soziale Infrastruktur müssen ausgebaut, Angebote im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich sowie insbesondere auch am Arbeitsmarkt erweitert werden. Und auch die Wohnungsnachfrage steigt. Daher wurde auf Initiative von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig bereits im Vorjahr die Wiener Wohnbau-Offensive gestartet. „Mit einer weiteren Bodenmobilisierung und insbesondere durch die zügigere Abwicklung von Widmungs- und Bauprozessen sowie Verfahrensvereinfachungen werden Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen erreicht. Wir schaffen damit die notwendigen Voraussetzungen, um die jährliche Neubauleistung im Wohnbau von zuletzt rund 10.000 neuen Wohneinheiten, davon etwa 7.000 aus dem geförderten Bereich, um weitere rund 30 Prozent zu steigern“, so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

„Mit der erfolgreichen Umsetzung dieses Wohnbaupakets werden wir heuer voraussichtlich eine rund 9.000 geförderten Wohnungen auf Schiene bringen“, so Ludwig. Insgesamt erwarte man, dass 2017 Projekte mit rund 13.000 Wohneinheiten – also aus dem geförderten und dem freifinanzierten Bereich zusammen – jährlicher Neubauleistung in Umsetzung kommen. Dies entspreche insbesondere auch jener „Prognose“, die die Arbeiterkammer im Zusammenhang mit ihrer Mikrozensus-Auswertung dieser Tage erstellt hatte. Sie bestätigt einmal mehr das vorausschauende und nachhaltige Wiener Wohnbauprogramm.

Zwtl.: Wien hat seine „Hausaufgaben“ erledigt. Aber weiter Warten auf ein neues Mietrecht!

Auch die notwendigen Maßnahmen für die von der Arbeiterkammer vorgeschlagene Inanspruchnahme der vom Bund über die Wohnbauinvestitionsbank (WBIB) bereitgestellten Mittel sind von der Stadt Wien längst gesetzt worden.

Darüber hinaus stellt Wien nicht nur jährlich hunderte Millionen an Wohnbauförderungsmitteln zur Verfügung, sondern sorgt über umfassende Grundstücksbevorratung auch dafür, dass weiterhin umfangreiche Flächen für die Errichtung von erschwinglichem Wohnraum zur Verfügung stehen. Diese werden außerdem auch zu vergünstigten Konditionen bereitgestellt, wie Wohnbaustadtrat Ludwig bezugnehmend auf den jüngsten Rechnungshof-Bericht betont. „Ja! Wir fördern leistbares Wohnen auch durch die Bereitstellung von Liegenschaften zu günstigeren Konditionen. Damit schaffen wir die Grundlage, dass Wohnen in Wien auch weiterhin für die Menschen in unserer Stadt erschwinglich ist.“

Abschließend bedauert der Wiener Wohnbaustadtrat, dass es bis heute auf Bundesebene „leider noch immer nicht zu einer Lösung für ein modernes, einheitliches und faires Mietrecht gekommen ist. Die Verhandlungen zu der dringend notwendigen Reform des Mietrechtsgesetzes müssen endlich zu einem erfolgreichen Abschluss kommen“, so Ludwig. Es müsse insbesondere auch Transparenz und klare Mietzinsbegrenzungen, wie es sie im Bereich der Gemeindewohnungen und der geförderten Wohnungen bereits seit vielen Jahren gibt, sicherstellen.

„All jene, die in der Zwischenzeit private und oft auch noch befristete Mietverträge abschließen, sind gut beraten, die Kosten genauestens zu überprüfen“, appellierte Stadtrat Ludwig. Die Stadt Wien bietet dafür ein umfassendes und vor allem kostenloses Serviceangebot. Das reicht von der individuellen Überprüfung über den Online-Mietenrechner, der ganz bequem von zuhause aus bedient werden kann, über die kompetente Unterstützung der Mieterhilfe der Stadt Wien bis hin zur Durchsetzung der Mietrechte bei der Wiener Schlichtungsstelle. (Schluss) csi

Rückfragen & Kontakt:

Hanno Csisinko

Mediensprecher Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig

01/4000-81983

hanno.csisinko @ wien.gv.at