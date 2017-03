Familienbund: Studie zum Thema Väterbeteiligung

Österreichweite Umfrage erfasst Anregungen und Wünsche gegenüber Politik

Wien/St. Pölten (OTS) - Anlässlich des Weltfrauentages am 8.3. macht der Familienbund auf seine österreichweite Umfrage zum Thema „Väterbeteiligung" aufmerksam. „Uns ist es wichtig, Impulsgeber für die Politik aufgrund der Wünsche und Anregungen der Familien in ganz Österreich zu sein. Durch unsere Eltern-Kind-Zentren sind wir sehr stark vernetzt und können so den „Puls der Familien“ sehr gut erkennen und dementsprechend agieren“, erklärt Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier, und führt aus: „Väterbeteiligung und Väterkarenz sind nach wie vor heiße Themen in Österreich. Daher haben wir uns entschlossen eine Umfrage bei den Betroffenen, den österreichischen Männern, durchzuführen und zu hinterfragen: Wie wichtig ist dieses Thema für Männer? Wie wollen sie „Familie“ und „Kinder“ organisieren, wie sich beteiligen? Wie wirkt sich das Engagement für Familie auf die berufliche Karriere aus? Wie vereinbaren sie, bzw würden sie „Familie und Beruf“ vereinbaren?

„Ziel dieser Umfrage ist es, die Einstellung österreichischer Männer zum Thema „Familie und Beruf“ zu erfassen, um später die evaluierten Anregungen und Wünsche gegenüber Politik und Wirtschaft zu vertreten. Wir wenden uns deswegen an alle Väter und Männer, die solche werden wollen“, ergänzt Baier. Denn, so der Familienpolitiker, mit den Männern an Bord, wird das Thema „Familie“ von den „alleinigen“ Schultern der Frauen gehoben und auf den soliden Sockel der Partnerschaftlichkeit gestellt und die Gleichberechtigung der Frauen und Männer einen großen Schritt weitergebracht.“

Die Fragebögen liegen in allen Eltern-Kind-Zentren auf. Er kann auch online auf www.familienbund.at ausgefüllt bzw. ausgedruckt werden.

